Los tres mejores jarabes caseros para eliminar la tos rápidamente

También se debe tener en cuenta el tiempo que se dura con ella. Por ejemplo, según Medline Plus, una tos aguda suele comenzar súbitamente y durar aproximadamente tres semanas. “Los cuadros agudos de tos son los que se adquieren frecuentemente con un resfrío, una gripe o bronquitis aguda”.

Se debe tener en cuenta, además, que los síntomas que presenta una persona se encuentran la tos acompañada de mucosa, dificultades para respirar, dolor en el pecho, cansancio (fatiga), dolor de cabeza leve, dolores corporales leves y dolor de garganta.