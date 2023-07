Los hábitos que toda persona debe evitar antes de llegar a los 30 años

Hábitos que se deben dejar una vez se llegue a los 30

As en su sección de salud, deporte y vida menciona algunos hábitos que se deberían dejar atrás cuando una persona llega a los 30 años de edad, ya que estos pueden perjudicar la salud entendiendo que no se cuenta con la misma vitalidad que cuando se era aún más joven

El partido del fin de semana

Dejar de fumar

Acostarse tarde

Cuando se es joven es usual trasnochar por diversas circunstancias; sin embargo, cuando se llega a los 30 hacerlo no será tan fácil. Para evitar complicaciones a futuro se recomienda empezar a tener buenos hábitos de sueño.

No hacer ejercicio

Cuando no sea entrenado de manera previa es complejo que el cuerpo logre adaptarse a situaciones a las que antes se estaba acostumbrando. Para mejorar la salud ósea y muscular es crucial hacer actividad física con frecuencia . Lo ideal, como mínimo, es hacer dos o tres veces por semana algún tipo de actividad física para ver cambios y que a su vez esto se mantengan con el paso del tiempo y la llegada de otras temporadas de la vida.

Adiós a las dietas rápidas

No cocinar

Este es un mal hábito que no solo perjudicará la salud de la persona, sino su bolsillo, lo ideal es consumir alimentos preparados en casa, ya que por más saludables que se crea que son, las comidas que se comercializan en restaurantes no siempre son manejadas de una manera óptima. Para saber a ciencia cierta que se está comiendo y como se prepara es mejor optar por cocinar en casa. Un curso de cocina no el sentaría nada mal a quien estaba acostumbrado a comer la comida que le hacía mamá en casa o para quien suele pedir domicilios como loco.