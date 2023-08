Cuidado: estas son las personas que deberían moderar el consumo de la canela

Actualmente, es perfecta no solo para darles un toque dulce a las comidas y beberla en forma de té, también para llevar una dieta saludable. En consecuencia, la canela tiene varias propiedades, como ser antiinflamatoria, ya que es rica en antioxidantes, según un estudio de la Universidad del Oeste de Sídney (Australia).

También, aporta nutrientes y se destaca por su contenido de minerales como calcio, hierro, zinc, selenio y potasio, además de vitaminas A, B6 y C; fibra, y carbohidratos.

A pesar de sus aportes para la salud, existen muchas personas en el mundo a las que no se les recomienda consumir esta especia; entre ellas están:

¿Qué tipos de canela existen?

La ceilán o Cinnamomum verum, que se cultiva en Sri Lanka y la C. cassia, C. loureiroi y C burmannii, son los dos tipos de canela producidos en China e Indonesia. La canela cassia tiene el sabor y el olor más fuertes de las dos y, debido a su costo mucho más bajo, es la que las personas compran en la tienda para usarla en la comida.