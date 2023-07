Hierba con efecto antibacteriano que elimina el mal aliento y los gases intestinales

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) menciona que las hierbas medicinales suelen ser usadas para tratar síntomas de algunas enfermedades. Sin embargo, precisa que no son seguras, aunque son naturales, porque a diferencia de los medicamentos no están reguladas y ni comprobadas.

No obstante, muchas de ellas suelen destacarse en la creencia popular gracias a sus propiedades, ya que pueden combatir algunas afecciones estomacales, reducir los dolores e incluso contrarrestar los niveles de estrés y ansiedad, como la hierbabuena, señala Tua Saúde.

Beneficios de la hierbabuena

Además, como se mencionó en un principio, la hierbabuena también puede combatir problemas digestivos como los gases intestinales que, de acuerdo con el centro especializado se forman en el intestino grueso “cuando las bacterias fermentan los hidratos de carbono (fibra y algunos almidones y azúcares) que no se digieren en tu intestino delgado” , añade.

Asimismo, la entidad señala que las legumbres, las frutas, los cereales integrales y las verduras suelen provocar gases. Incluso MedlinePlus puntualiza que para preparar las legumbres como los frijoles es necesario remojarlos unas horas antes de cocinarlos para evitar que estos causen gases. No obstante, no quiere decir que no se deban consumir fibras porque son esenciales para el tránsito intestinal.