La hierbabuena es una planta muy poderosa: estos son sus usos medicinales y culinarios

La hierbabuena o menta verde, cuyo nombre científico es ‘Mentha Spicata’, se utiliza con fines medicinales, pues esta planta tiene varios beneficios para la salud.

Asimismo, la hierbabuena es utilizada en la cocina, ya que es una planta aromática y brinda diferentes sabores a los platos.

No obstante, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la dosis apropiada de menta verde depende de muchos factores tales como la edad de la persona, el estado de salud y varias otras condiciones.

“En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la menta verde. Recuerde que los productos naturales no siempre son necesariamente naturales y las dosificaciones pueden ser importantes. Asegúrese de seguir las instrucciones correspondientes en los rótulos de los productos, y consulte con su farmacéutico, médico o proveedor de salud antes de usarla”, explica Medline Plus en su página web.

Según el portal de salud Mejor con Salud, la hierbabuena es rica en vitamina A, vitamina C, calcio, hierro, fósforo o potasio.

Por tal razón, esta planta tiene beneficios para reducir la fiebre y más si se mezcla con jengibre. Mejora la digestión, disminuye la acidez estomacal, reduce náuseas y vómitos después de una cirugía si se usa como aromaterapia, ayuda con el dolor de cabeza, es ideal para combatir el estrés, alivia los gases intestinales, entre otros.

Hierbabuena - Foto: Getty Images

Asimismo, es utilizada para mejorar los resfriados, pues tiene un alto contenido de vitamina C y esta mejora la absorción del hierro presente en los alimentos de origen vegetal y contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunológico para proteger al cuerpo contra las enfermedades, según el Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés).

Por su parte, Medline Plus también señaló que la menta verde y el aceite de menta verdes son probablemente seguros cuando se ingiere en las cantidades comúnmente presentes en los alimentos. Además que la menta verde es posiblemente seguros cuando se ingiere como medicamento por corto plazo.

Propiedades curativas de la hierbabuena

1. Fortalece el sistema inmunológico

Esto gracias a que es rica en vitaminas A y C que son poderosos antioxidantes.

2. Antioxidante

Debido a que es rico en hierro, calcio, fósforo y potasio. Componentes que tienen propiedades antioxidantes que protegen al organismo evitando contraer enfermedades, ya que ayudan a regular el proceso de oxidación celular.

3. Antiespasmódica

Esta planta contiene propiedades que ayudan a regular la función intestinal y malestares estomacales. Dichas propiedades además alivian los malestares estomacales.

Dolor estomacal - Foto: Getty Images/iStockphoto

4. Activa la circulación

La hierbabuena activa la circulación sanguínea, lo que ayuda a reducir dolores de cabeza, entre otros. Esta propiedad vasodilatadora es muy importante cuando una persona sufre de fiebre pues también ayuda a combatir la enfermedad.

5. Expectorante

La planta es rica en ácido ascórbico, algo que favorece una acción expectorante y descongestionante.

6. Analgésicos

Las hojas de esta planta tienen mentol, por lo que se le atribuyen las propiedades analgésicas. Esta propiedad ayuda a relajar el músculo y aliviar dolores.

7. Previene enfermedades cardiovasculares

El mentol ayuda a regular los lípidos que circulan en el torrente sanguíneo, por lo que ayuda a reducir los triglicéridos y el colesterol malo.

Colesterol - Foto: Getty Images/iStockphoto

8. Antibacteriana

Esto gracias a sus componentes fenólicos que actúan como pro oxidantes, algo que contrarresta la actividad de las bacterias.

9. Alivio de quemaduras

Su poder refrescante, que contiene la menta, se usa en forma de ungüento o aceite para aliviar las quemaduras.

10. Energizante

Las infusiones de hierbabuena o la inhalación de aceites esenciales de esta planta ayudan a mantener al cuerpo en estado de alerta, además, ayuda a disminuir la fatiga.

Cabe resaltar que, gracias a su delicioso sabor, culinariamente ha sido usada para infusiones, limonadas, acompañamientos de postres, entre otros alimentos.