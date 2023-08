¿Qué efectos tiene la manzanilla en el cuerpo?

¿Cuándo no se debe tomar té de manzanilla?

No obstante, Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos explicó en su portal web que la dosis apropiada de manzanilla romana depende de muchos factores tales como la edad de la persona, el estado de salud y varias otras condiciones.

“En este momento no hay suficiente información científica para determinar un rango de dosis apropiado para el uso de la manzanilla romana. Hay que tener en cuenta que los productos naturales no son siempre necesariamente seguros y las dosis pueden ser importantes”, señaló Medline Plus.