Complejo B: estos son sus beneficios para la diabetes

Existen diferentes tipos de vitamina que el cuerpo humano necesita para poder cumplir todos sus procesos y mantenerse sano. Sin embargo, otorgarle componentes adicionales, ayuda a prevenir enfermedades y otras problemáticas.

El complejo B es uno de esos componentes beneficioso. Este grupo de 8 vitaminas incrementa la energía y además tiene un efecto analgésico en el organismo.

Las vitaminas que componen al complejo B son Vitamina B1 (tiamina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B3 (niacina), Vitamina B5 (ácido pantoténico), Vitamina B6 (piridoxina), Vitamina B7 (biotina), Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina B12 (cobalamina).

Este componente es beneficioso para evitar diferentes enfermedades, como la anemia perniciosa, los dolores neuropáticos y hasta la diabetes. Esta última enfermedad es una de las que más registra casos en jóvenes y adolescentes.

Esta vitamina hace parte del grupo complejo B. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Diabetes: cómo evitarla tomando complejo B

De acuerdo con el portal Soyvida.com, específicamente las vitaminas B1, B6 y B12, que componen el complejo B, ayudan a mantener el sistema nervioso saludable en personas con diabetes.

Esto debido a que las vitaminas están involucradas en la producción de neurotransmisores y en la formación de mielina, sustancia que se encuentra sobre las fibras nerviosas.

Mantener una dieta alta en estas vitaminas o agregar un suplemento con complejo B le permitirá reducir el riesgo de un daño nervioso o complicaciones asociadas. Además, permite controlar los niveles de glucosa en la sangre, esto debido a que las vitaminas B1, B6 y B8 están implicadas en el metabolismo de los carbohidratos.

Entre los alimentos que tienen este grupo de vitaminas están: huevos, legumbres, nueces, pescado, carne, lácteos, cereales integrales.

Si bien este componente puede ser beneficioso para las personas que sufren de diabetes. Sin embargo, antes de administrarlo es necesario haber consultado con un profesional de la salud, para saber si puede tomarlo y no tiene ninguna contraindicación.

Las frutas son alimentos ricos en vitaminas y minerales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuidado: esta bebida dispara los picos de glucosa; se consume muy a menudo

La glucosa es importante para el funcionamiento del cuerpo humano, ya que es la principal fuente de energía y se obtiene en la alimentación diaria.

Aunque la glucosa es valiosa para el organismo, los niveles elevados son perjudiciales para la salud, pues se incrementa el riesgo de padecer diabetes. Esta es una enfermedad que puede causar diferentes complicaciones de salud, incluyendo amputación de miembros, ceguera, entre otros.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) explican que existen diferentes exámenes de sangre que permiten que un médico pueda realizar un diagnóstico profesional sobre si se tiene o no diabetes.

Uno de ellos es tomar un análisis de sangre en ayunas. En esta prueba, cuando los resultados son de 99 mg/dl o menores, significa que los niveles de glucosa están normales. Cuando arroja de 100 a 125 mg/dl quiere decir que se tiene prediabetes. Y cuando la prueba indica un valor de 126 mg/dl o mayores, indica que se tiene diabetes.

El portal Urgente 24 en su sección Juntos bien afirma que algunas bebidas incrementan los números de glucosa de manera exponencial. Sin embargo, enfatiza en la Coca Cola.

“Una lata de 12 onzas de Coca Cola contiene 39 gramos de azúcar, eso es como comer 10 cucharaditas de azúcar, lo que le proporciona calorías vacías que carecen por completo de nutrientes”, dice textualmente el sitio web mencionado, citando a Alyssa Wilson, RD y nutricionista de Signos Health, en entrevista con Eat This, Not That.

Los alimentos naturales son clave en el aporte de ácido fólico, conocido como vitamina B9. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En el mismo artículo, la Dra. Wilson afirma que las bebidas que tienen en su contenido “jarabe de maíz y con alto contenido de fructosa, está relacionado con un aumento de las enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas”.