Como lo dijo la revista The Economist en una de sus más recientes ediciones, el coronavirus ha dado paso a una nueva generación que tuvieron a bien bautizar como Zoomers.

Muchos no tienen inconveniente en llegar a estas reuniones sin bañarse, y por eso cancelan la opción de video. Otros no saben pedir la palabra y algunos piensan que en estos casos no pasa nada si se llega tarde. Para los expertos en esta materia, todo eso importa y mucho. Por eso, seis meses después de declarada la emergencia sanitaria en el mundo, se empiezan a dar recomendaciones para corregir los 5 principales errores que algunos comenten al usar una app de videoconferencias. A continuación algunos consejos.