10 consejos para optimizar su perfil de LinkedIn

LinkedIn es la red social líder mundial en conectar perfiles laborales. Reúne profesionales y empresas de todo el mundo. La plataforma para buscar trabajo es de fácil acceso, por lo que es crucial que su perfil esté completo y optimizado para lograr sus objetivos y su carrera laboral soñada.

Por eso, toda persona con actividad laboral debe tener su perfil de LinkedIn optimizado, pues es el medio más utilizado por los headhunters al momento de reclutar y seleccionar personas. Para mantenerlo optimizado, siga estos 10 consejos básicos que Pablo Arango, Country Manager de DNA Outplacement, nos da:

#1. Foto de perfil

Debe ser de fácil lectura para que las personas puedan reconocerlo de inmediato. ¡Recuerde! Personas conectan con personas, por lo mismo debe usar fotos de buena calidad que muestren su rostro. Debe mostrar actitud positiva, traspasar tranquilidad y ánimo.

Las peores opciones son aquellas en las que no se vea claramente su rostro. No use fotos con gorros, lentes de sol o cualquier objeto que pueda cubrir parcial o completamente su rostro. Tampoco en fiestas, cumpleaños, haciendo deportes, con más personas o en eventos personales. Con fondos, paisajes o elementos que puedan distraer o quitar la atención, o de cuerpo entero, de espaldas o mostrando sólo una parte del cuerpo (ej. sólo el brazo). No use fotos mostrando objetos, animales o niños.