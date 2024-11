En las últimas semanas se registraron 25 ingresos a través de los diferentes programas a la Unidad de Cuidado Animal, en donde se hallaron 10 casos positivos de distemper. La Unidad de Cuidado Animal de Bogotá subrayó que dichos animales estaban en condición de feralidad o abandono, con altas posibilidades de no contar con un esquema sanitario.

Quienes lleven a sus animales a los turnos de esterilización deben cumplir con una serie de requisitos como que, en este caso, los perros estén en buen estado de salud, tengan entre cuatro meses y ocho años de edad, llevar un recibo público perteneciente a los estratos 1 al 3, no mayor a tres meses, el ciudadano debe ser mayor de edad, las hembras no pueden estar en periodo de celo o de gestación, todos los caninos que ingresen a la Unidad de Cuidado Animal deben tener el carnet de vacunación vigente y al día y si el animal cuenta con una condición clínica particular, indicarlo en el campo de observaciones.