“Cuando vi que los alemanes avanzaban desde el oeste y los rusos desde el este, me dije: ‘este es definitivamente nuestro final‘” , recuerda Eugeniusz Sajkowski, nacido en 1913 y testigo de aquellos acontecimientos, en un reportaje de la televisión pública alemana ARD. “Nuestra Polonia volverá al cautiverio por otros 120 años. Nuestro pueblo está perdido”, señala, al rememorar aquel 17 de septiembre de 1939.

A las seis de la mañana, más de 4.000 tanques soviéticos pusieron rumbo a Polonia. Stalin mandó más aviones que el Tercer Reich . Fue una invasión sin declaración de guerra y una batalla desigual, sobre todo porque las tropas polacas, muy inferiores en número, estaban en su mayor parte ocupadas con los alemanes. Hasta esa fecha, considera en historiador polaco Zbigniew Wozniczka, todavía había esperanzas de que la guerra no acabase sumiendo al país en una catástrofe absoluta.

Las tropas aguantaban en el sitio de Varsovia y grandes ciudades como Lublin, Vilna (hoy capital de Lituania) o Leópolis (actualmente en Ucrania) todavía no habían sido conquistadas. Si las potencias occidentales hubieran venido en ayuda, quizás podría haberse conservado parte de Polonia. Pero el 17 de septiembre arrebató a los defensores toda la esperanza que les quedaba. No se desplegaron operaciones militares en el este, y el comandante en jefe polaco Rydz-Smigly dio la orden: "Contra los bolcheviques no luchamos”.