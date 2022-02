A pesar de la guerra, colombiano quiere regresar a Ucrania porque esta nación se volvió su hogar

En este momento, cientos de miles de personas buscan salir de Ucrania por la invasión del ejército ruso, pero hay un colombiano que se quiere devolver por el amor que le tiene a esta nación.

Héctor Jiménez Bravo, en diálogo con SEMANA, contó cómo ha ido su vida en Ucrania y el amor que le tiene al país que le abrió las puertas.

Bravo está en Colombia por vacaciones. “Tan pronto llegué a Colombia, a la siguiente mañana, yo no podía creer que Putin atacó a un país soberano. Llevo 72 horas sin dormir porque me preocupa lo que le pase a mi familia y mis amigos”, señaló Jiménez.

“Yo me considero ucraniano, porque me dieron permanencia. Quiero tratar de regresar porque Ucrania se volvió mi hogar, no me importa si me tengo que poner una chaqueta del ejército y sé por lo que están luchando los ucranianos, ellos luchan por una vida en paz”, comentó el colombiano, quien es un cocinero famoso en ese país y hace parte como jurado del reality MasterChef en Ucrania.

Sin ser un analista internacional, Héctor Jiménez Bravo también dio su opinión sobre la situación política que vive Ucrania. “¿Cual es el objetivo del ejército ruso? Es derrocar al gobierno democrático de Ucrania. Cuando ellos lo derroquen quieren poner su propio gobierno de acuerdo a como ellos quieren y volver a como estábamos en 2014. Putin quiere poner su figura en el gobierno central de Ucrania”.

El colombiano, quien se siente como un ucraniano más, también vivió en San Petersburgo, en Rusia; en donde afirmó que tuvo algunos ataques de xenofobia. “Yo no soy blanco y en ningún momento me han tratado mal (en Ucrania). En San Petersburgo me decían negro, usted no es eslavo, váyase para su país”.

Héctor Jiménez siempre defendió la actitud pacífica, que según él ha tenido Ucrania. “No entiendo, por qué (Putin) se tiene que preocupar por su vecindad. Si estoy en mi casa bien, por qué el vecino se debe preocupar. Él tiene el complejo que lo van a atacar, que alguien va atacar a los rusos. Desde 2014 que tenemos un gobierno democrático no pensamos en Rusia. Ellos piensan que si Ucrania está en la Otan vamos a tener el poder de atacar a Rusia”.

“Quiero que se acabe esto pronto, que no se derrame más sangre de ucranianos y rusos. Que haya una solución pacífica de esto. Esto se debe terminar pronto”, imploró el colombiano, quien es empresario en Ucrania con negocios como restaurantes.

Héctor Jiménez contó que conoce al presidente de Ucrania, por su trabajo cuando fue actor y comediante. Nosotros entrenamos juntos en el gimnasio”, narró el colombiano, y añadió que no confiaba mucho en que llegara a la presidencia, porque la gente pensaba que no sabía de política “Ahora, lo que estoy viendo de Volodímir Zelenski, es un mensaje para todas las naciones del mundo”, y resaltó su decisión de quedarse en el país cuando Estados Unidos le ofreció sacarlo de la nación, después que comenzó la invasión de Rusia.

“En Latinoamérica, los políticos viven aislados, viven en una burbuja, aquí es algo que se quería cambiar”, destacó Jiménez, y señaló que Zelenski tiene mucho contacto con la gente de su país y también contó las anécdotas en las que compartió con el mandatario.

Héctor Jiménez contó que en su proceso para regresar a Ucrania, debe tomar un vuelo hasta Varsovia en Polonia, y luego, desde este punto, comenzar con un viaje por carretera para cruzar la frontera y regresar a Ucrania, país que como dice él, lo acogió y le dio una oportunidad para desarrollar su empresa y su vida.

