EE. UU. golpea la riqueza personal de Vladimir Putin por invasión a Ucrania. ¿A cuánto asciende?

Además de las anunciadas sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, Estados Unidos, golpeará las finanzas personales del presidente Vladimir Putin y que supera los 200.000 millones de dólares.

Pero la medida no solo afectará al mandatario ruso, también serán golpeados los recursos de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

Así se conoció luego un diálogo telefónico que sostuvieron durante 40 minutos el presidente Joe Biden y el mandatario de Ucrania Volodímir Zelenski, con lo que EE. UU. se suma a las decisiones adoptadas, en ese sentido, por la Unión Europea y Reino Unido.

“De acuerdo con la decisión de nuestros aliados europeos, Estados Unidos se unirá a ellos para sancionar al presidente Putin y al ministro de Relaciones Exteriores Lavrov y a los miembros del equipo de seguridad nacional de Rusia”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa.

Aseguró que la prohibición de viajar “sería parte del componente estadounidense” en las sanciones contra Putin y Lavrov.

El mandatario ruso se suma a las sanciones que la Casa Blanca impuso a varios bancos y empresarios de ese país. Biden había estado bajo presión adoptar medidas personalmente a Putin por su ataque a Ucrania.

De acuerdo con expertos, la medida será en gran parte simbólica debido a que no se tiene claridad sobre dónde está el dinero de Putin y cuánto hay.

La agencia Bloomberg reveló en un reciente informe financiero de Putin que sus ingresos anuales son de unos 120.050 dólares (unos 540 millones de pesos colombianos) y que posee tres automóviles y un apartamento.

Sin embargo, hay versiones según las cuales, el mandantario ruso posee un superyate valorado en 100 millones de dólares, y que su riqueza supera los 200.000 millones de dólares.

De acuerdo con Zelensky, junto con Biden se discutieron sanciones más fuertes contra Rusia y más apoyo de Estados Unidos.

“El fortalecimiento de las sanciones, la asistencia de defensa concreta y una coalición contra la guerra acaban de ser discutidos con @POTUS. ¡Agradecido con [Estados Unidos] por el fuerte apoyo a [Ucrania]!”, escribió en Twitter.

Zelensky había presionado para que Putin fuera sancionado directamente.

Las sanciones de EE.UU. no solo afectará al mandatario ruso, también serán golpeados los recursos de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov.

Así mismo, EE. UU. el “Russian Direct Investment Fund”, un fondo soberano de Moscú que busca captar inversiones para su economía.

La primera batería de medidas afectaba a cuatro bancos rusos, entre ellos los dos más grandes del país (Sberbank y VTB Bank), y suprimía más de la mitad de las importaciones tecnológicas.

Además vetó al gigante de la energía Gazprom y otras grandes empresas del país de la financiación en mercados occidentales, una medida que ya se había aplicado contra el Gobierno ruso.

Estados Unidos amplió también la lista de oligarcas rusos penalizados y limitó las exportaciones a Rusia de productos tecnológicos destinados a los sectores de defensa y aeronáutica.

Además, Washington anunció sanciones contra 24 personas y organizaciones bielorrusas, anunció el departamento del Tesoro.

Por medio de redes sociales se compartieron video que muestran el trágico impacto del misil.

En Rusia, los opositores a la guerra se organizan

De otra parte, se informó que la directora de la red de televisión internacional RT está furiosa. ¿Cómo pueden algunos de sus conciudadanos estar en contra de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania? Para ella, es sencillo: ya no son rusos.

Margarita Simonian, que acostumbra hacer agudos comentarios en Twitter en defensa del presidente ruso, al que llama “líder”, no se anduvo con rodeos: “Si ahora se avergüenzan de ser rusos, no se preocupen, no son rusos”.

Miles de personas se manifestaron contra la invasión rusa en su mismo territorio y la reacción de la policía ha sido la misma que con los opositores al Kremlin: llevar a cabo centenares de detenciones.

Tanto es así que el movimiento se ha trasladado a Internet, empieza a hacerse oír y a recabar apoyos de algunas personas conocidas.

(AP Foto/Efrem Lukatsky)

Las banderas ucranianas están omnipresentes en las fotos de perfil, así como los emojis llorando. El hashtag #нетвойне (no a la guerra) era tendencia en Twitter el sábado.

Desde el jueves, fecha del inicio de la invasión, celebridades rusas de mayor o menos calibre expresaron su horror, su impotencia y pidieron el cese inmediato de esta guerra que azota el corazón de Europa.

El popular videoblogger y documentalista Yuri Doud consiguió un millón de Me gusta por un mensaje publicado en las redes sociales.

“Escribo estas palabras con una razón. Cuando mis hijos crezcan y descubran este momento de la Historia, alucinen y me pregunten: ‘Papá, ¿qué hiciste?’, quiero tener una prueba escrita de que no elegí este régimen y no apoyé su furia imperialista”, escribió.

(Photo by Genya SAVILOV / AFP)

La periodista del diario Kommersant, Elena Tchernenko, contó por su parte haber sido excluida del pool de periodistas que seguían al ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, por haber iniciado una petición antibélica entre sus colegas.

Una carta abierta de las profesiones artísticas y culturales contó el sábado con el apoyo de más de 2.000 personas del gremio y descalificó el argumento de Vladimir Putin de que la invasión era una operación de “mantenimiento de la paz” para salvar a los rusos del este de Ucrania.

“Obligar a la paz mediante el uso de la fuerza es absurdo”, dice.

750.000 firmas

Otros tantos médicos y enfermeros firmaron su propia carta en línea. “No importa cómo se justifique el uso de armas letales, siguen siendo letales”, escribieron.

Y una petición contra la guerra en la página Change.org recogió más de 750.000 firmas en dos días.

Celebridades, algunas de ellas acostumbradas a los platós de la televisión pública, también hicieron oír su voz.

“¡Hay que parar esto!”, reaccionó Valeri Meladzé, un popular cantante de variedades, en Instagram el primer día de la invasión.

El Premio Nobel de la Paz 2021 y redactor jefe del periódico de la oposición Nóvaya Gazeta expresó su vergüenza en un vídeo online.

“Estamos sufriendo. Nuestro país, por orden del presidente Putin, ha iniciado una guerra contra Ucrania. Y nadie puede detenerlo. Por eso, además de nuestro sufrimiento, nos sentimos avergonzados”, dijo Dmitri Muratov.

En una reacción muy simbólica, los fundadores del Regimiento de los Inmortales, una organización muy querida por el Kremlin porque se encarga de preservar la memoria de los muertos de la Segunda Guerra Mundial, pidieron a Putin “que cesara el ataque”, calificando este uso de la fuerza de “inhumano”.

El museo de arte contemporáneo Garage de Moscú, fundado por el oligarca Roman Abramovich, vinculado al Kremlin, anunció su cierre el sábado, negándose a “mantener la ilusión de normalidad”.

Y dos diputados comunistas que habían votado a favor del reconocimiento de Rusia de la independencia de las regiones separatistas prorrusas en el este de Ucrania denunciaron la invasión.

“Voté por la paz, no por la guerra (...) no por bombardear a Kiev”, escribió el diputado Mikhaïl Matveïev.

Dirigiéndose a las personalidades y a los “miles y miles” de rusos anónimos que denuncian la invasión, el presidente ucraniano les dio las gracias.

*Con información de AFP.

