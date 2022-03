¿Cómo pedir la devolución del dinero de la boleta del Jamming Festival en Ibagué?

En un comunicado en su perfil de Instagram, la cuenta del Jamming Festival anunció el aplazamiento del evento este viernes 18 de marzo. “La organización del Jamming Festival 2022 comunica a las autoridades, al público, medios de comunicación, aliados, proveedores, ciudadanía en general y artistas que el evento programado para los días 19, 20 y 21 de marzo de 2022 en las instalaciones de Playa Hawái en la ciudad de Ibagué será aplazado por motivos de fuerza mayor. En las próximas horas ampliaremos la información”.

Para quienes deseen pedir la devolución del dinero de la boleta, es importante tener en cuenta las condiciones. En caso de ser aplazado, como es este, según información publicada en el sitio web oficial del festival las personas podrán revisar las diferentes soluciones posibles, cuando los organizadores las publiquen. Sin embargo, explica:

“PRIMERO

Se establece que no se hará devolución del dinero por cambio de lugar de realización o cambio de fecha siempre y cuando el evento se realice en una fecha posterior a la fecha inicial que se haya anunciado. La misma boleta adquirida será válida para ingresar al evento en la nueva fecha o en el nuevo escenario.

SEGUNDO

En caso de que el tiempo de presentarse adelanto del evento el cliente podrá decidir si asiste al evento o si requiere la devolución del dinero, para lo cual deberá comunicarse a nuestra línea oficial o enviar una solicitud al correo electrónico info@jammingfestival.com.co con la presentación del caso y datos personales para confirmarle el paso a seguir. Cuando Buena Vibra Eventos autorice el reembolso de una boleta, este valor corresponderá al valor nominal de la boleta o si fue un boleto de descuento, entonces se reembolsará el precio pagado por la entrada. Bajo ninguna circunstancia se reembolsará el costo por entrega, servicio situado, cargos por servicio de tiquete, servicio de venta o costos adicionales por compra en línea, si este fuera el caso.

TERCERO

Se aclara que no habrá reintegros de dinero a cambios de boletería por motivos ajenos a la organización, es decir, aquellos casos en los que el cliente simplemente no pueda asistir al evento, si el evento es modificado en cuanto fecha, lugar u otro similar.

En caso de que el evento sea cancelado definitivamente, se debe estar atento a las indicaciones que BUENA VIBRA EVENTOS señale para pedir la devolución del dinero.

La información y los pasos a seguir también serán publicados en la página oficial del Jamming. Allí, las personas podrán consultar el procedimiento que se debe seguir, de la siguiente forma:

PRIMERO

Después de ser anunciado un aplazamiento, modificación o cancelación de un evento se habilitará un plazo de quince (15) días hábiles para tomar la decisión de solicitar el reembolso del dinero, luego de transcurrido este tiempo BUENA VIBRA EVENTOS no se hará responsable de ello.

SEGUNDO

Cuando BUENA VIBRA EVENTOS autorice el reembolso de una boleta, este valor corresponderá al valor nominal de la boleta o, si fue un boleto de descuento, entonces se reembolsará el precio pagado por la entrada. Bajo ninguna circunstancia se reembolsará el costo por entrega, servicio situado, cargos por servicio de tiquete, servicio de venta o costos adicionales por compra en línea, si este fuera el caso.

TERCERO

El cliente debe dirigirse al punto de venta o lugares autorizados que se publicarán en la página web para el reembolso, BUENA VIBRA EVENTOS determinará la cantidad de dichos expendios para este procedimiento.

CUARTO

Recuerde que las boletas deben estar en perfecto estado, no deberán tener tachaduras, ni enmendaduras, deberán estar completas, es decir, el cuerpo de la boleta y los desprendibles. En caso de que se presente una entrada que no cumpla dichas condiciones no se hará el reintegro del dinero.

QUINTO

Si se realizó la compra por internet o chat y aún no ha reclamado las boletas, por favor, contáctenos a los números de atención o envíe un mail a info@jammingfestival.com.co con la descripción del caso, soportes que debieron llegarle al correo de la compra exitosa y datos personales de el cliente para dar inicio al proceso de devolución.

Cabe resaltar que el inicio de la devolución del dinero iniciará ocho días hábiles después del anuncio de la cancelación del evento. Es importante que las boletas hayan sido adquiridas en puntos de venta oficiales. No se hará reembolso de dinero si fueron adquiridas en lugares no autorizados, explica el sitio web del festival.