Egan se fue de frente contra Gustavo Bolívar por simbólico funeral de Fico y Uribe

Gustavo Bolívar, que fue reelegido como senador en los comicios legislativos, acompañó el pasado domingo a un grupo de manifestantes en Cartagena que decidieron hacerle un funeral simbólico a Federico Gutiérrez, mostrando todo su apoyo a Gustavo Petro.

“¿A quién están enterrando, compañeros?”, le preguntó el congresista a una de las personas que estaba cargando el falso ataúd, la cual le respondió, entre risas: “A Fico y a Uribe”.

El senador, de igual manera, decidió compartir el improvisado sepelio en las historias de Instagram, donde se puede apreciar como un hombre se burla de la situación: “¡Ay, Dios mío! Te fuiste para siempre, palomo blanco. ¡Ay, Fico! No”, expresó.

A través de su cuenta personal de Twitter, el ciclista Egan Bernal no dejó pasar por alto este hecho y se despachó en contra del líder de la Colombia Humana. Además, aseguró que promover este tipo de cosas es una completa “estupidez”.

El corredor del Ineos Team también aprovechó el momento para lanzarle una fuerte pulla a Gustavo Bolívar y a toda la coalición del Pacto Histórico, que en los últimos días han recibido varios cuestionamientos en las redes sociales.

“Con todo el respeto, esto también me parece una estupidez. Y esto tampoco es una Colombia Humana”, puntualizó el pedalista zipaquireño, el cual compartió el indignante video del falso funeral.

Con todo el respeto esto también me parece una estupidez 🤦🏽‍♂️



Y esto tampoco es una Colombia Humana. pic.twitter.com/giy1vzhaKr — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 3, 2022

Cabe recodar que Egan Bernal ha sido tendencia en las redes sociales durante los últimos días debido a un serie de mensajes que compartió en Twitter con respecto a la coyuntura que vive el país en medio de la antesala de la primera vuelta presidencial.

El ciclista, incluso, se pronunció este lunes sobre el supuesto plan para atacar a Petro y manifestó que sería una estupidez mandarlo a asesinar, puesto que esto reafirmará la idea de que el país necesita un cambio urgente.

“Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez. Creo que su legado no terminaría ahí, si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política colombiana”, enfatizó.

Esta no es la primera vez que el pedalista colombiano habla de política en las redes sociales debido a que en marzo pasado mostró orgullosamente que ejerció su derecho al voto en los comicios legislativos.

Si es verdad el plan para asesinar a Gustavo Petro, sería una estupidez... Creo que su legado no terminaría ahí, si no daría más razones a sus opositores para cambiar de idea. Aunque no sea 100% simpatizante, creo que él es necesario en la política Colombiana. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 2, 2022

El zipaquireño también compartió recientemente en su cuenta de Twitter una pequeña opinión sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el próximo domingo 29 de mayo.

“Básicamente, para la Presidencia de la República se enfrentan dos grandes mayorías. Yo a este punto podría ser un poco ambidiestro, pues veo ideas buenas en las dos partes”, indicó en aquel momento.