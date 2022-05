Margarita Rosa siguió la rueda de Egan Bernal y le respondió por trinos sobre elecciones

Egan Bernal, que es uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, ha sido tendencia en las redes sociales durante los últimos días debido a un serie de mensajes que compartió en Twitter con respecto a la coyuntura que vive el país, que se prepara para la primera vuelta presidencial.

“Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar a Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división. Necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”, indicó inicialmente.

El pedalista, de igual manera, no paró ahí y publicó un trino cuestionando las políticas de subsidio y algunas de las propuestas que ha hecho Gustavo Petro. Sin embargo, nunca lo mencionó públicamente.

“No soy economista, pero mi sentido común me dice que el regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno”, precisó el corredor del Ineos Team.

Ante estas declaraciones, la actriz Margarita Rosa de Francisco no se quedó callada y le respondió este domingo al ciclista zipaquireño, que continúa su proceso de recuperación en el Viejo Continente.

La reconocida presentadora vallecaucana también aprovechó el momento para mostrar toda la admiración que siente por el pedalista colombiano. Además, no cuestionó sus inclinaciones políticas.

“No soy economista, pero a Egan [Bernal] le deseo que siga triunfando”, escribió la artista en su cuenta personal de Twitter, donde comparte constantemente sus opiniones sobre la coyuntura nacional.

Cabe recordar que Margarita Rosa nunca ha ocultado su cercanía con las ideologías y posturas del líder de la Colombia Humana, pese a que recientemente cuestionó el apoyó que recibió del senador Julián Bedoya.

No soy economista pero a Egan le deseo que siga triunfando. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) May 1, 2022

Por otro lado, esta no es la primera vez que el ciclista colombiano habla de política en las redes sociales, ya que en marzo pasado mostró orgullosamente que ejerció su derecho al voto en los comicios legislativos.

El zipaquireño, además, compartió recientemente en su cuenta de Twitter una pequeña opinión sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo.

“Básicamente, para la Presidencia se enfrentan dos grandes mayorías. Yo a este punto podría ser un poco ambidiestro, pues veo ideas buenas en las dos partes”, manifestó en aquel momento.

Luego, Egan Bernal añadió: “En mi opinión, al centro le hace falta un poco de fuerza, aunque tenga buenas intenciones. La pregunta que no tiene respuesta es: ¿realmente se puede cumplir todo lo que prometen?”.

El corredor del Ineos Team también aseguró que recibió varias críticas por parte de algunos ciudadanos luego de publicar ese tipo de trinos, los cuales descartaron sus opiniones por ser un deportista de alto rendimiento.

“Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no dé mi opinión por ser deportista. Eso que no tomo gran partido por alguno. ¿Se imaginan que dijera todo lo que opino?”, puntualizó.

Esta casa editorial, consciente de lo que significa la coyuntura política que vive el país en medio de las elecciones presidenciales, considera de fundamental importancia que los colombianos tengan acceso a la mejor información posible, por eso todos los contenidos periodísticos de SEMANA tendrán libre acceso desde el 30 de abril.