El man de la X habla en SEMANA: ahora, además de pintar las baldosas rotas, pone rampas y marca huecos

Nicolás de Francisco: Yo les digo que hay que tener más empatía, la ciudad debe ser pensada para todos y no solo para unos pocos. Que las personas con movilidad reducida, los adultos mayores, los bebés en coche no puedan andar por el andén y les toque poner su vida en riesgo caminando por la vía es algo preocupante. Eso es algo que debe ser visibilizado. Lo que nosotros hacemos con nuestras X es señalizar dónde es seguro y dónde no es seguro pisar en los andenes de Bogotá para que si por ejemplo tu abuelita va a hacer mercado, pues sepa dónde puede pisar y dónde no, y así evite un accidente. Para un adulto mayor, una caída puede generar fracturas de cadera o cosas realmente graves.