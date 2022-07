Escapulario a la Virgen del Carmen: qué significado tiene y cuál es su origen

Este sábado 16 de julio se celebra el día de la Virgen del Carmen y esta es una de las celebraciones religiosas más esperadas por los cristianos y católicos creyentes.

Por ello, Aciprensa explicó en su portal web que en este día tan especial es importante hablar sobre el escapulario a la Virgen del Carmen, el cual hace referencia al signo sagrado que confiere efectos espirituales. Según el Concilio Vaticano II, es “un signo sagrado según el modelo de los sacramentos, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de la Iglesia” (S.C. 60).

No obstante, el escapulario no concede milagros, pese a que el Superior General de la Orden, San Simón Stock, le dijera a la Virgen: “Tú y todos los carmelitas tendréis el privilegio de que quien muera con él no padecerá el fuego eterno”.

Hay que recordar que, de acuerdo con los relatos cristianos, la Virgen del Carmen se apareció el 16 de julio de 1251 ante San Simón Stock, superior en ese entonces de los carmelitas; le hizo entrega de sus hábitos y de un escapulario, el principal símbolo del culto a la Virgen María de esa orden.

San Simón se encontraba rogando por los religiosos perseguidos en medio de las cruzadas y se había instalado en el monte Carmelo, en Israel, lugar que es ahora centro de culto a la Virgen del Carmen; se dice que es donde encuentran la salvación los carmelitas y los devotos de la santa madre.

Igualmente, según la información recogida en la literatura cristiana, la Virgen del Carmen simboliza la unión entre la antigua y la Nueva Alianza, y también se le conoce como la Santa María del Monte Carmelo, ya que allí fue que hizo su aparición.

Recomendaciones para celebrar el Día de la Virgen del Carmen

Es importante evitar el uso de la pólvora para esta celebración. La manipulación de juegos pirotécnicos podría generar afectaciones a la salud.

Evitar el consumo excesivo de alcohol para prevenir intoxicaciones.

Asegurarse de consumir y comprar alimentos en lugares conocidos, verificando siempre las fechas de vencimiento del producto.

Si se va a asistir a una procesión, mantener la distancia y el uso de tapabocas para prevenir contagios por infecciones respiratorias agudas o covid-19.

Siempre, mantener limpias las manos y lavarlas frecuentemente.

A quienes aún no se han puesto alguna dosis de la vacuna contra la covid-19, hay disponibilidad de todos los biológicos en los puntos de vacunación.

En el Atlántico, por ejemplo, este sábado, el Departamento de Tránsito tiene controles operativos especiales en la Vía Oriental, a la altura del peaje de Sabanagrande, desde donde se brindarán recomendaciones de seguridad vial a los conductores y se realizarán actividades en celebración del Día del Transportador.

“Los transportadores mueven la fuerza económica de nuestro departamento. Alimentos, mercancía y personas son movilizados por ellos, una labor importante para que todo funcione en cada territorio. Es por eso que hemos querido celebrar su oficio garantizando que puedan ejercerlo con seguridad vial”, explicó la directora del Tránsito del Atlántico, Susana Cadavid.

La funcionaria aseguró que el objetivo, además de entregarles un detalle, es recordarles a los transportadores que se movilizan que el respeto a las normas de tránsito y los comportamientos responsables en las vías son garantía de que puedan desplazarse de un lugar a otro, con el mínimo de riesgo de siniestralidad, haciendo más fácil y tranquilo su trabajo.

Por su parte, en Consejo de Seguridad Departamental, la Secretaría del Interior hizo un llamado a los habitantes del Atlántico para que la celebración de la Virgen del Carmen sea en medio de la sana convivencia, con responsabilidad y sin pólvora.