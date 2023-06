Festivos en Colombia 2023: ¿cuándo será el próximo día feriado?

En los próximos días termina el sexto mes o primer semestre de 2023, lo que significa que hay quienes comienzan a planear sus vacaciones para julio o final de año.

Colombia es uno de los países que más festivos tiene y este año no hay excepción alguna. Estos días se consideran como no laborales, de modo que, según el caso, los trabajadores tienen su respectivo descanso; de no ser así, el empleador le otorga un día compensatorio u opta por pagar estos días con recargos adicionales.

La legislación contempla como tal los recargos que implica el hecho de que un trabajador en una empresa deba trabajar en un día festivo.

Lo primero que se debe aclarar es que no se paga el día si el empleador no asiste, pero en el caso en el que deba cumplir con las responsabilidades laborales y sea festivo, si el pago corresponde a un salario mínimo legal vidente, dependiendo del contrato, se debe hacer la consignación de un 75 % más a lo que corresponde un día normal de trabajo.

El salario mínimo es el pago por un trabajo efectuado durante un tiempo establecido. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

Cabe decir que la mayoría de festivos suelen presentarse los días lunes, lo que permite que se extienda el fin de semana y, coloquialmente, a esto se le conoce como ‘puente festivo’.

Asimismo, estas fechas son establecidas en relación con el recuento histórico en donde prevalecen las celebraciones, días representativos para el país, entre otros. En comparación con 2022, este año hay dos días más festivos.

Festivos para el segundo semestre de 2023 en Colombia

De julio a diciembre de 2023 el calendario indica que se presentarán nueve días festivos. Cada una de esta fechas se debe a celebraciones o conmemoraciones como tal, entre las que figuran el Día de la Independencia o la Navidad.

El primer festivo del segundo semestre, del año lectivo, el cual corresponde al próximo día feriado, será el lunes 3 de julio por el Día de San Pedro y San Pablo, así que habrá diversas celebraciones en distintos municipios del país.

Calendario. - Foto: Getty Images

Luego de la anterior fecha, los días festivos de los próximos seis meses, hasta el 31 de diciembre de 2023, serán los siguientes:

Jueves 20 de julio: Día de la Independencia.

Lunes 7 de agosto: Batalla de Boyacá.

Lunes 21 de agosto : Día de la asunción de la Virgen.

Lunes 16 de octubre : Día de la Raza.

Lunes 6 de noviembre : Día de Todos los Santos.

Lunes 13 de noviembre : Día de la Independencia de Cartagena.

Viernes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción, también conocido como el Día de las Velitas.

Lunes 25 diciembre: Navidad o nacimiento del niño Jesús.

Así las cosas, octubre es el mes con menos festivos, ya que solo tendrá uno. Usualmente, para esta fecha del décimo mes, se suele otorgar una semana de vacaciones en los colegios.

Antes de finalizar, teniendo en cuenta recopilaciones del blog Calendario Colombia, el calendario que se da uso en el país de la bandera tricolor es el gregoriano, se utiliza en la mayoría de territorios y este nombre se debe a que “fue instaurado por el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI”.

En la misma línea, hay una normativa para establecer los días festivos y se trata de la Ley 1 de 1983 o la Ley Emiliani, la cual es la que establece que cuando el día festivo caiga en fin de semana se traslade para el lunes siguiente de la fecha conmemorativa.

Por último, algo para destacar es que 12 de los 18 festivos que hay en el calendario de Colombia corresponden a celebraciones de carácter religioso.

Por tanto, los días festivos civiles oficiales son: Día del Trabajo (1 de mayo), Grito de la independencia (20 de julio), Batalla de Boyacá (7 de agosto), Día de la Raza (12 de octubre) y la Independencia de Cartagena (11 de noviembre), la mayoría se conmemoran en el segundo semestre del año.