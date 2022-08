Puente festivo: 3,9 millones de vehículos se movilizan por el país, según Mintransporte

Según el Ministerio de Transporte, se prevé que este puente festivo se movilicen por las carreteras del país 3.891.300 vehículos (paso por peaje), 683.300 vehículos en Bogotá y 1.185.200 vehículos en Cundinamarca.

Para este puente correspondiente a la Asunción de la Virgen María, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, señaló que desde el sector se adelantará una estrategia especial para brindar acompañamiento a los viajeros durante su salida y regreso a casa desde las diversas entidades.

“Estimamos que por las terminales terrestres se movilicen 1.150.849 de pasajeros y en los aeropuertos 557.000 viajeros”, explicó el jefe de la cartera del transporte.

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional dispuso de 5.900 uniformados, los cuales estarán brindando seguridad, movilidad y prevención de siniestros o atención de eventos en toda la red vial nacional, mediante 110 áreas de prevención y control.

Para el puente festivo de Asunción de la Virgen María, se estima movilicen 1.150.849 pasajeros por terminales de transporte. - Foto: Terminal de Transporte

“Se recomienda a los conductores no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, utilizar en todo momento el cinturón de seguridad”, señaló el subdirector de Tránsito de la Policía Nacional, Coronel Julián Augusto Zapata Corrales.

Además, el oficial hizo un llamado a las personas que viajan en motocicleta para que no realicen maniobras peligrosas, además de hacer pausas activas cada tres horas de viaje y consultar el estado de las vías por medio del #767.

Por otro lado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene activos durante este puente festivo 14 puntos seguros en los principales corredores estratégicos del país, estas estaciones sirven para brindar un control preventivo y realizar inspecciones de los elementos de protección activa y pasiva de los vehículos

Para garantizar la movilidad, el lunes se instalarán reversibles en la vía Villavicencio-Bogotá de 3 p. m. a 10 p.m. y en la vía Anapoima-Mosquera de 10 a. m. a 10 p. m.

El ministerio de transporte estima que se transportarán 557 mil viajeros vía aérea. - Foto: Guillermo Torres /Semana

La Aeronáutica Civil recomienda a los viajeros estar en permanente contacto con sus aerolíneas para prever cambios en los itinerarios; llegar con anticipación al aeropuerto: para vuelos nacionales preséntese con dos horas de anticipación y para vuelos internacionales, con tres horas de antelación.

Otra de las recomendaciones que se hacen desde la autoridad aeroportuaria es a tomar en cuenta las dimensiones de su equipaje para que evite inconvenientes a la hora de abordar y finalmente, no descuide las medidas de bioseguridad: porte su carné de vacunación, tapabocas y mantenga la distancia de mínimo un metro.

A través del Invías y la Ani, se dispuso de personal con maquinaria amarilla que está disponible para atender eventualidades en las vías nacionales, al igual que servicios al usuario de grúa, carrotaller y ambulancia.

Plan éxodo en Bogotá

la Secretaría Distrital de Movilidad informó que la Administración Distrital puso en marcha un plan especial, que cuenta con el apoyo de los integrantes de Gerencia en Vía, con el propósito de velar por la salida y retorno seguro de los ciudadanos que disfrutarán este puente festivo.

Según proyecciones, durante el puente de la Asunción de la Virgen María saldrán de la capital 324.996 vehículos e ingresarán más de 253.940, 91.372 carros más en comparación al año anterior (52.090 saliendo y 39.282 ingresando).

“Para este puente esperamos la salida y el ingreso masivo de miles de conductores, es por esta razón que junto con la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá hemos preparado un dispositivo especial de movilidad para velar por la seguridad vial de los conductores”, manifestó Felipe Ramírez, Secretario de Movilidad.

El lunes festivo 15 de agosto, la entrada de viajeros en vehículos particulares a Bogotá se realizará con las restricciones del pico y placa regional, que se implementa en los principales nueve corredores de ingreso a la ciudad.

“Recuerden: entre las 12 del mediodía y las 4:00 p. m. se habilitará el ingreso para los vehículos con placas pares y desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. para los terminados en número impar. Recomendamos, en lo posible, un regreso temprano a Bogotá para evitar congestiones viales el lunes”, afirmó Felipe Ramírez, Secretario Distrital de Movilidad.