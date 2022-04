Resultados loterías del Tolima y Cundinamarca del sorteo del lunes 4 de abril

En la noche del 4 de abril se jugaron los sorteos de las loterías del Tolima y Cundinamarca con premios mayores de 2.000 y 3.000 millones de pesos en premios mayores respectivamente.

Además, los sorteos pagaron cientos de millones de pesos en secos y microsecos entregados en todo el territorio nacional.

Estos fueron los números ganadores.

Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca jugó con un premio mayor de 3.000 millones de pesos, así como un seco de 200 millones de pesos, un seco de 100 millones de pesos, seis secos de 20 millones de pesos y 30 plagas de 10 millones de pesos.

7121 serie 216 (premio mayor)

8382, serie 201 ($200 millones)

5806, serie 059 ($100 millones)

7607, serie 041 ($20 millones)

7072, serie 192 ($20 millones)

6511, serie 095 ($20 millones)

6641, serie 018 ($20 millones)

7072, serie 192 ($20 millones)

5358, serie 066 ($20 millones)

Los resultados de los 30 secos de 10 millones de pesos se pueden ver en las redes sociales o la página web de la lotería.

Lotería del Tolima

La lotería del Tolima jugó un premio mayor de 2.000 millones de pesos con un tiquete despachado en Medellín, así como tres secos de 70 millones de pesos, un seco de 40 millones de pesos, tres secos de 24 millones de pesos, un seco de 20 millones de pesos, tres secos de 15 millones de pesos y 10 secos de 5 millones de pesos.

Estos fueron los números ganadores:

3721, serie 067 (Premio mayor)

3870, serie 067 ($70 millones)

9063, serie 067 ($70 millones)

2787, serie 067 ($70 millones)

1587, serie 066 ($40 millones)

8966, serie 107 ($24 millones)

4247, serie 071 ($24 millones)

9871, serie 054 ($20 millones)

7021, serie 042 ($5 millones)

9640, serie 046 ($5 millones)

5372, serie 025 ($5 millones)

3172, serie 039 ($5 millones)

1511, serie 135 ($5 millones)

6055, serie 084 ($5 millones)

3405, serie 139 ($5 millones)

2391, serie 145 ($5 millones)

6965, serie 021 ($5 millones)

7634, serie 140 ($5 millones)

5662, serie 110 ($5 millones)

2381, serie 109 ($5 millones)

7553, serie 144 ($5 millones)

Chances

Estos son los resultados de los chances que jugaron este lunes 4 de abril.

Antioqueñita 2: 6006

Dorado Tarde: 6795

Motilon Tarde: 7756

Caribeña Día: 5188

Astro Sol: 6927 Cáncer

Sinuano Día: 6164

Culona Día: 2439

Pijao de Oro: 9192

Chontico Día: 6560

Paisita Día: 8047

Fantástica Día: 7518

Saman: 6920

Cafeterito Tarde: 4817

Dorado Mañana: 2996

Antioqueñita 1: 7154

El método matemático con el que un hombre ha ganado la lotería 14 veces

Ganarse la lotería es, quizá, uno de los sueños de millones de personas en todo el mundo, algo que no ocurre frecuentemente, pero ganarla 14 veces parece imposible; sin embargo, Stefan Mandel, un matemático rumano, desarrolló un sistema que le permitió alcanzar este logro, el cual mantuvo en secreto por al menos un año y que ha revelado recientemente en un medio de comunicación.

En los años 80, el rumano se mudó a Australia y años después consiguió la ciudadanía de ese país, con lo cual pudo acceder a la actividad financiera de la Commonwealth británica, de manera que apostaba en varios sorteos al mismo tiempo, con el objetivo de crear un fondo, regido por la legislación económica correspondiente, que repartiera los beneficios de los premios.

Debido a su éxito con los juegos de azar, varios países tuvieron que cambiar las reglas de sus loterías, pues Mandel descubrió que debía optar por los sorteos en los que el premio fuera tres veces el número de combinaciones posible.

En este sentido, el matemático compraba una gran cantidad de boletos con diferentes números, basados en un sistema bien pensado y con una estructura matemática, para abordar el mayor número total de combinaciones posibles.

Después tenía que sacar el dinero para poder invertir lo suficiente en la compra de las posibles cifras, en diferentes casas de apuestas. Aunque ese método era demorado y suponía una inversión millonaria, el jugador logró sacar importantes beneficios de esta situación; incluso en una ocasión jugó la lotería de Virginia y, después de conocer los hechos, las autoridades de los Estados Unidos decidieron cambiar sus reglas de juego.

Tras revelar sus sistema, la FIA (Financial Intelligence Authority) y el FBI (Federal Bureau of Investigation) empezaron a investigar y esto dio como resultado que muchas de las reglas que existen hoy en los juegos de azar, como que la compra de tiquetes no exceda el valor del premio que hay en juego, sean por su culpa.

En Australia se hizo con el premio mayor unas 12 veces, por lo que las autoridades lo persiguieron y prohibieron a su empresa y a un grupo de personas comprar más billetes, aunque eso no le impidió seguir apostando.