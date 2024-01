Y el Oscar es para: tierna reacción de un perro tras ser “atropellado” por un carro de juguete

Reapareció la tiktoker que pide que la mantengan: “Basta de compartir el video; me van a quitar la custodia de mis hijas”

En la pieza viral, que tiene más de 15 millones de reproducciones, es posible escuchar a la argentina decir: “Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”.

“Gente, por favor, basta de difundir el video, basta de compartirlo. Aparecí en todos los noticieros. Me están pidiendo entrevistas y yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir... no hay ninguno. Mi mamá me está mandando mensajes que me van a sacar la tenencia de mis hijas. No es un chiste”, son las palabras compartidas por la tiktoker.