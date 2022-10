El llanto de una tiktoker que pide que la mantengan: “no me gusta trabajar”

Las redes sociales se han vuelto el lugar en donde las personas canalizan sus sentimientos e incluso revelan sus más profundos deseos. Un video compartido por la tik toker argentina Nahir Lorenzetti se ha hecho rápidamente viral, luego de que la joven le hiciera una curiosa petición a sus seguidores.

Entre lágrimas, la joven se grabó pidiendo que alguien la mantenga, ya que a ella no le gusta trabajar. La joven, de 33 años de edad, mencionó que ella nació para otra cosa y que no pediría este tipo de cosas si no se tratase de un asunto de vida o muerte.

“‘Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”.

El video llamó la atención de los usuarios; y es por esto, que en pocas horas se viralizó superando las ocho millones de visualizaciones y como era de esperarse, las personas reaccionaron de mil maneras. Algunos optaron por brindarle su apoyo a la joven, mientras que otros se le burlaron y hasta la llamaron fantasiosa e incluso algunos se atrevieron a preguntarle si hablaba en serio o si se traba de una broma.

El video fue tan impactante que Nahir le pidió a sus seguidores que dejaran de compartir el video, ya que varias cadenas de televisión se habían puesto en contacto con ella para hacerle una entrevista e indagarle acerca de cuál sería el trabajo de sus sueños. Incluso mencionó que le podrían quitar a sus hijas, por lo dicho en el video.

Cabe mencionar, que la mujer días atrás pidió la solidaridad de sus seguidores cuando contó que su canal de YouTube había sido cerrado; por ende, no podía reclamar el dinero de las vistas de su canal; por eso, solicitó ayuda para poder reunir el dinero para pagar el alquiler de donde vive, la tiktoker, finalmente, logró reunir el monto del arriendo.

Tanya Pardazi, reconocida influencer de TikTok, murió en accidente de paracaidismo, ¿qué pasó?

Un trágico accidente de paracaidismo le cobró la vida a Tanya Pardazi, una influenciadora de TikTok con más de 100 mil seguidores en esa red social.

Skydive Toronto, empresa donde Pardazi estaba haciendo la práctica de este deporte, se pronunció de manera oficial sobre lo ocurrido en sus instalaciones.

“El sábado 27 de agosto, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, una estudiante de paracaidismo de 21 años de edad sucumbió a las heridas ocasionadas por una emergencia. Al parecer, el profesor soltó el paracaídas de rotación sin tener ni el tiempo ni la altitud requerida para que el paracaídas de reserva se desplegara. La empresa está trabajando de cerca con la Policía”, se lee en parte del documento dado a conocer por la compañía.

Hasta ese momento, se desconocía la identidad de la persona, hasta que una de sus amigas habló con un medio de comunicación estadounidense para confirmar que se trataba de Tanya. “Definitivamente, era conocida por lo hermosa que era, pero por lo que más se la conocía era su mente increíble. Eso es lo único que mencionó cada persona con la que hablé, lo brillante que era, lo inteligente que era, lo mucho que sabía”, dijo Melody Ozgoli a CNN.