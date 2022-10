Historia de joven que creyó haber atrapado a un duende tras consumir alucinógenos se hizo viral

Aunque no se sabe si la historia es real o no, lo cierto es que ha motivado todo tipo de comentarios en Twitter.

Las redes sociales están llenas de todo tipo de historias. Desde relatos ficticios hasta las más descabelladas narraciones que, a pesar de lo sorprendentes, en ocasiones resultan verdaderas. Esta vez, un hilo publicado en Twitter captó la atención de miles de internautas, quienes no ocultaron su asombro al leer el contenido.

Una usuaria identificada como ‘KatVour’ publicó el siguiente trino en la mencionada plataforma: “Cómo olvidar la vez que un estudiante de cierta universidad, en un mal viaje, creyó que había capturado un duende, pero secuestró un enano y el enano lo denunció”.

Lo llamativo fue que la descripción preliminar de la historia no pasó desapercibida en el ecosistema digital y, a la fecha, ya acumula más de 75.000 ‘Me gusta’ y 3.400 ‘Retweets’. Así mismo, ha recibido una gran cantidad de comentarios.

Ante la masiva respuesta que tuvo el trino, la internauta dijo que contaría la historia completa en un hilo. Poco después, cumplió su promesa y continuó con la narración: “Información suministrada por un egresado de derecho de esa universidad. Pregunté si podía difundir la historia y me dijo que es de dominio público, que de hecho ese caso puntual es un caso reconocido dentro de esa U”.

Cómo olvidar la vez que un estudiante de cierta universidad en un mal viaje, creyó que había capturado un duende, pero secuestró un Enano y el enano lo denunció. — KatVour (@KatVour) October 1, 2022

Según relató la usuaria de Twitter, un grupo de amigos viajó a un pueblo cercano, se hospedaron en un hotel y salieron cerca al pueblo para departir durante la noche. “(...) Metieron alucinógenos y, mientras todo era risas, uno de ellos se alejó. Ya pasado el mal viaje alucinógeno, no lo encontraban”, indicó.

Posteriormente, sus amigos dieron inicio a la búsqueda. Cuando regresaron al hotel, encontraron al individuo en la puerta de la habitación “todo feliz”. “El sujeto malviajado, muy entusiasmado, les dijo que mientras él se había alejado, había encontrado un duende”, escribió.

Otro detalle sorprendente de la historia fue la razón por la cual el estudiante decidió capturar al supuesto duende -que resultó ser una persona de baja estatura-. “Para que lo llevara a la olla de oro”, fue su respuesta. Y es que el mito popular dice que los duendes tienen sus ollas llenas de oro al final del arcoíris.

“Los amigos en cuestión se quedaron con cara de ‘WTF?!’ El malviajado los entró a la habitación y les dijo que tenía al duende en el closet. Abrió el closet y resulta que era una persona con enanismo. El sujeto con enanismo procedió a denunciar por secuestro”, concluyó la usuaria de Twitter en su relato.

En sus redes sociales, la mujer aceptó que con su narración no esperaba semejante impacto. De hecho, en otro trino comentó que la han contactado varios medios de comunicación, por lo que hizo una aclaración al respecto: “Por millonésima vez, a mí me contaron la historia, un egresado de esa universidad”.

Aunque es incierto si se trata de una historia ficticia o real, lo llamativo del caso fue la amplia recepción que tuvo en Twitter. Miles de usuarios dejaron sus reacciones en la publicación.

El llanto de una tiktoker que pide que la mantengan: “no me gusta trabajar”

Las redes sociales se han vuelto el lugar en donde las personas canalizan sus sentimientos e incluso revelan sus más profundos deseos. Un video compartido por la tik toker argentina Nahir Lorenzetti se ha hecho rápidamente viral, luego de que la joven le hiciera una curiosa petición a sus seguidores.

Entre lágrimas, la joven se grabó pidiendo que alguien la mantenga, ya que a ella no le gusta trabajar. La joven, de 33 años de edad, mencionó que ella nació para otra cosa y que no pediría este tipo de cosas si no se tratase de un asunto de vida o muerte.

“‘Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”.

El video llamó la atención de los usuarios; y es por esto, que en pocas horas se viralizó superando los ocho millones de visualizaciones y como era de esperarse, las personas reaccionaron de mil maneras. Algunos optaron por brindarle su apoyo a la joven, mientras que otros se le burlaron y hasta la llamaron fantasiosa e incluso algunos se atrevieron a preguntarle si hablaba en serio o si se traba de una broma.