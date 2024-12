Cada vez que empieza un nuevo año la mayoría de personas lo consideran como una nueva oportunidad para empezar de ceros en cualquier sentido. Bueno, eso también es cuestión de mentalidad, porque hay muchas personas que sencillamente se establecen metas y empiezan a lograrlas sin importar la fecha.

Ahora, en temas de dinero, existen hábitos que usted en verdad tiene que empezar a poner en práctica, si lo que quiere es mejorar su puntaje crediticio, lograr viajar y salir de esos créditos que lo han tenido colgado durante tanto tiempo.

Recientemente les pedimos a nuestros lectores que nos compartieran cuáles son esas metas que realmente quisieran imponerse el próximo año y cumplirla a cabalidad. Y esto fue lo que nos respondieron:

Cuéntenos cuáles son sus objetivos en sus #FinanzasPersonales para el próximo año y nosotros le ayudaremos a que se hagan realidad. Posted by finanzaspersonales.co on

Efectivamente estos deseos van en línea con hábitos básicos de finanzas que, una vez usted adapte a su cotidianidad, le facilitará mucho la vida. Así, empecemos las estrategias que puede poner en práctica para año nuevo:

Generar ingresos

Lectores como Jhonatan Perez Hurtado o José Luis manifiestan que para ellos es de gran importancia obtener dinero de una fuente (quizá adicional) de ingresos, con el fin de tener recursos adicionales. Así, nuestra sugerencia es que si usted tiene este propósito, debe esclarecer lo siguiente: ¿para qué lo quiere? ¿qué monto aproximado le gustaría recibir? ¿por cuánto tiempo lo espera?

De no tener claras estas preguntas, puede que simplemente se esté dejando llevar por el deseo de hacer dinero, más no por la necesidad; lo cual podría encaminarlo hacia opciones que no le sean nada útiles y, al fin de cuentas, quizá dejarlo peor que antes.

Una vez tenga las respuestas ahora necesitamos que usted haga un plan: considere qué opciones podrían adaptarse a su estilo de vida, a su horario y a sus habilidades. Aquí le dejamos algunas sugerencias, para que escoja la que considere mejor para usted.