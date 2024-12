Aylan Kurdi, cinco años de una foto que conmovió al mundo

Sobre el hecho, la tía de Aylan hizo un llamado al mundo a "no cerrar los ojos" ante el drama de los refugiados y la dura situación que vive la población ante la guerra en Siria.

En el marco de una conferencia de prensa de la oenegé alemana Sea-Eye, en Ratisbona, ubicado al suroeste de Alemania, Tima Kurdi, familiar del menor dijo: " No podemos cerrar los ojos y darles la espalda a los refugiados’’.

"El 2 de septiembre de 2015 me informé de la trágica noticia: mi cuñada y mis dos sobrinos se habían ahogado ", dijo con la voz entrecortada por la emoción, hasta el punto que interrumpió su relato.

"La foto de mi sobrino, Aylan Kurdi, el niño tirado en la playa, estaba en todos los medios del mundo entero. Y ese día, durante la primera llamada telefónica con mi hermano Abdulá que perdió a toda su familia (...), él me dijo: ‘la foto de mi hijo es un llamado al despertar del mundo‘", agregó esta mujer nacida en Siria y que vive desde hace tiempo en Canadá.

La tragedia

"Nuestra tragedia es desgraciadamente la de muchos otros", subrayó Tima Kurdi. "Decidí hacer escuchar mi voz a nombre de quienes sufren y no tienen voz. Y me dije: ‘Si no pude salvar a mi familia, entonces salvemos las de los otros‘".

Tima Kurdi participará el miércoles en una manifestación en Berlín por iniciativa de Sea-Eye. Otras conmemoraciones también están previstas en varias ciudades de Alemania, especialmente en Colonia y Hamburgo.