Nayib Bukele dice que “no tiene la facultad” para devolver a inmigrante deportado de EE. UU. y encarcelado por error en El Salvador

Tras el hecho, algunos grupos de derechos humanos y familiares de los deportados han manifestado que muchas de las personas que quedaron privadas de su libertad no hacen parte de ninguna banda criminal y han señalado al gobierno estadounidense de no llevar a cabo el debido proceso.

Los mandatarios han manifestado que no pueden hacer nada para devolver al inmigrante deportado por error. | Foto: Getty Images

Incluso, el pasado jueves, la Corte Suprema le ordenó al gobierno regresar a Kilmar Armando Ábrego García , rechazando la afirmación de la Casa Blanca de que no se puede.

“¿Cómo puede El Salvador devolverlo a Estados Unidos?"

La historia tiene un nuevo capítulo. Este lunes 14 de abril, el presidente Nayib Bukele aseguró desde Washington que no tiene “la facultad” para enviar de nuevo al inmigrante al país norteamericano. Cuando se le preguntó si planeaba liberar a Ábrego, dijo que sería “absurdo” y lo señaló como “terrorista”: “¿Cómo puede El Salvador devolverlo a Estados Unidos?, ¿contrabandeándolo? Claro que no lo vamos a hacer. No tengo la facultad de devolverlo”.