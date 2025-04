La administración explicó que se trató de “un error administrativo” y aseguró que no podían devolverlo, debido a que se encuentra bajo la custodia salvadoreña. El anuncio se da luego de una demanda por la deportación de Kilmar Armando Abrego García, nacido en El Salvador y a quien, en el 2019, se le había otorgado un estatus migratorio de protección, lo que limitaba a las autoridades repatriarlo a su país de origen.

Algunos familiares han manifestado que sus conocidos no son criminales, los han identificado por sus tatuajes en unas fotos que ha compartido el gobierno salvadoreño. | Foto: AFP

Según los abogados de Abrego, este había escapado de su país por la violencia de las pandillas, hace más de una década. Su esposa fue quien lo identificó en una de las fotos que compartió el gobierno de El Salvador, tal y como han tenido que hacer otros familiares, quienes no conocen el paradero de sus conocidos .

Días antes de la deportación, Abrego había sido detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “debido a su importante papel en la MS-13”, según la declaración oficial de un alto funcionario de la agencia de inmigración en ese entonces. Sin embargo, sus abogados defienden que Abrego no pertenece a la banda criminal ni tiene vínculos con esta.

“Abrego García no figuraba en el manifiesto inicial del vuelo del Título 8 para ser deportado a El Salvador”, indicó Robert Cema, el director interino de la oficina de campo de ICE, refiriéndose a la ley judicial de deportación de Estados Unidos. “Más bien, era un suplente. Dado que otros fueron deportados del vuelo por diversas razones, él ascendió en la lista y fue asignado al vuelo. El manifiesto no indicaba que Abrego García no debiera ser deportado”, agregó.