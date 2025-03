Trump y Bukele: los detalles de su alianza para deportar miembros del Tren de Aragua a las temidas prisiones en El Salvador

Se trató de una jugada política a varias bandas en las que no solo gana Estados Unidos, que cumple con sacar un grupo grande de ovejas negras del país, sino también Nayib Bukele, quien consolida su política de mano dura, la cual convirtió en un servicio que una nación relativamente pequeña como El Salvador puede prestarle a una gigante como Estados Unidos.

Nayib Bukele tiene un as bajo la manga al recibirle a Donald Trump a los presos del Tren de Aragua: ¿cuál es?

Para lograr enviar a los “enemigos extranjeros”, como los denominó Trump, el republicano invocó una antigua ley de guerra de 1798, que, poco antes de que partieran los vuelos, un juez había bloqueado. Cuando salió la noticia de la decisión judicial, Bukele escribió en su perfil de X: “Ups… Demasiado tarde”. Con los deportados tras las rejas, era claro que ya no habría vuelta atrás.

Esta polémica ley establece que todos los extranjeros mayores de 14 años que viven sin documentos (o con ellos) en los Estados Unidos, y que sean miembros de una organización criminal, podrán ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros. Para evitar que se aplicara, un juez ordenó que los aviones debían regresar de inmediato a Estados Unidos si ya se encontraban en el aire. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que “la orden, que no tiene base legítima, fue emitida después de que los extranjeros terroristas del Tren de Aragua ya habían abandonado el territorio estadounidense”, por lo que nada les impediría llegar al Cecot.

Por su parte, el dictador Nicolás Maduro calificó de inmediato los hechos como un “secuestro” y dijo que le recordaba “los episodios más oscuros de la historia de la humanidad”. El pasado miércoles, en un acto público, anunció frente a sus simpatizantes que los deportados no son criminales, como los ha señalado Estados Unidos y el Gobierno de Donald Trump. Washington asegura que sí forman parte del grupo criminal y que se hicieron las verificaciones necesarias. De hecho, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés) aseguró que investigó cuidadosamente a cada migrante deportado. El debate está abierto porque se ha dicho que muchos de ellos no tenían condenas penales.

Maduro ha insistido en la inocencia de los venezolanos y pidió a Bukele que “no sea cómplice de este secuestro, porque nuestros muchachos no cometieron ningún delito en Estados Unidos, ninguno. No los llevaron a ningún juicio, no les dieron derecho a la defensa, ni al debido proceso; fueron engañados, esposados, montados en un avión, secuestrados y enviados a un campo de concentración en El Salvador”. Además, solicitó que el país entregue a todos los extranjeros “más temprano que tarde”.