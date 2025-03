El viernes 14 de marzo sostuvieron la última llamada, en la que Jesús le comentó que los aviones hacia Venezuela saldrían pronto, luego perdieron contacto y los datos del inmigrante dejaron de aparecer en la página oficial de ICE. “El sábado a la madrugada yo había visto en las noticias eso de El Salvador y sí me entró miedo, dije ‘no se lo hayan llevado para allá’, pero después un juez había pedido que regresaran los aviones y ya me quedé más en paz”, contó.

Ante la incertidumbre, continuó esperando y comunicándose con las autoridades, ya que en el transcurso de ese domingo no tuvo ninguna información del paradero de su esposo. “Llamé a la detención donde estaba, les di el número de A, que es la identificación (de 9 dígitos) para identificar a los inmigrantes y me dijeron ‘si aquí está’, pero en el sistema no me salía y me dijo la muchacha ‘está esperando el avión, lo van a deportar’. Esto fue como a las 12 y media del domingo”, dijo.