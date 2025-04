Trump aprovechó la reunión para despacharse contra los medios de comunicación en Estados Unidos. Bukele le preguntó por qué los resultados de su trabajo en la frontera no aparecían en las primeras planas y Trump contestó: “Bueno, salen, pero las noticias falsas, ya sabes, CNN por aquí, no quieren publicarlas porque no les gusta publicar buenos números. Porque creo que odian a nuestro país, en realidad”.