La cantidad de huevos máxima que se debe comer al día para tener a raya el colesterol

El huevo es uno de esos alimentos que no puede faltar en la cocina de muchas familias en Colombia y en diferentes partes del mundo. Su versatilidad lo hace un aliado perfecto para la preparación de diferentes comidas.

Aunque en la última década, los investigadores se han cuestionado sobre esa evidencia, lo que ha llevado a que no establezcan si una persona promedio aumente definitivamente el colesterol malo en los alimentos ricos de este tipo.

Según Samantha Heller, nutricionista clínica sénior de NYU Langone Health, indica que así los huevos contengan altas cantidades de colesterol, “si come una tortilla de queso hoy y no ha comido una en un tiempo, sus arterias no se obstruirán de inmediato”.