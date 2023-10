Poderoso vegetal con efectos antiinflamatorios que sirve en el tratamiento de artritis

Beneficios de la cebolla para la artritis

Es un alimento que reporta más de 3.200 años de cultivo que se caracteriza por estar compuesta de flavonoides y vitamina C, un antioxidante que combate los radicales libres que dañan las células del cuerpo y guardan relación con el envejecimiento prematuro.

Cuando la cebolla es incluida dentro de una dieta equilibrada como la mediterránea puede contrarrestar varias enfermedades como la artritis que, de acuerdo con la Sociedad Española de Reumatología favorece a los pacientes con esta patología gracias a que alimentos como el aceite de oliva alivian los síntomas porque están compuestos de grasas monoinsaturadas que no solo benefician al corazón sino sus efectos antinflamatorios también favorecen el cuerpo.

Sin embargo, la dieta mediterránea no prioriza el consumo de carne roja, productos lácteos y azúcar porque empeoran los signos.

Incluso la entidad comenta que las cebollas al no contener grasa no aportan índices altos de calorías, y por tanto, no contribuyen con el aumento de peso corporal.