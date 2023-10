¿Qué lácteos puede tomar una persona con triglicéridos altos? Esto dice un experto

“Hablemos de lácteos y no de leche, los lácteos pueden ser fermentados que son muy saludables. Cuáles son los lácteos fermentados yogur o kumis sin azúcar añadida. El queso también es un lácteo fermentado. Que diferencia a la leche de un lácteo fermentado que los vasilos, las levaduras previamente han consumido la lactosa que es el azúcar de la leche, entonces un lácteo fermentado tiene muy pocos carbohidratos o no tiene carbohidratos. Muy pocos carbohidratos tiene el kumis o el yogur, el queso no tiene carbohidratos, estos productos no afectan los niveles de triglicéridos”.