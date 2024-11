Gladys Aristizábal, de la Mesa Distrital de Participación Efectiva de las Víctimas y Carmenza Adriana López, de la Mesa Local de Participación Efectiva de las Víctimas de Sumapaz subieron a la tarima junto a Julian Gallo, firmante del Acuerdo de Paz y Carlos Lozada, senador del partido Farc.

Visiblemente conmovida Carmenza Adriana López, habló sobre la importancia que tienen los PDET para las víctimas, “para que encontremos una verdad, una reparación por parte de los victimarios, que tengamos apoyo psicológico".

Así mismo el senador Lozada aseguró a estas representantes de las víctimas, que están dispuestos a hacer lo que les corresponde, todo lo posible para que Colombia salga del ciclo de violencia.

El momento más fuerte del evento tuvo lugar cuando la senadora Griselda Lobo, le pidió un abrazo a Carmenza Adriana López, como un acto de perdón, sin embargo, la representante de las víctimas de Sumapaz lo negó asegurando que todavía no estaba lista y que falta un camino largo por recorrer para que pueda darse el lugar para ese abrazo.

“No es fácil, yo lo que quiero es que ustedes me digan la verdad, me digan que fue lo que pasó y quiero esa verdad justa, honesta, donde nosotros podamos sentirnos un poco en paz, no es fácil, pero eso es lo que necesitamos, llegará el momento en que podamos llegar a ese abrazo”, aseguró Carmenza Adriana López con la voz entrecortada.