Escándalo de chuzadas ilegales crece como bola de nieve

La emisora divulgó el testimonio de Jorge Humberto Salinas, capturado hace varias semanas. Este hombre, un coronel retirado del Ejército, contó a los fiscales que el senador Armando Benedetti lo contrató a él y a sus socios para interceptar los teléfonos del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez , y su esposa. A semejante bomba atómica sumó otra no menos explosiva. Afirmó que por cuenta del mismo congresista les hicieron seguimientos al conocido abogado Jaime Lombana y, lo más grave de todo, a su hijo menor de edad.

Las reacciones fueron igual de explosivas. Notoriamente indignado Lombana contó que acudió a la Fiscalía en donde le informaron de los seguimientos. En una entrevista con Julio Sánchez al hablar del tema de su hijo se le quebró la voz en un momento dado y tuvo que colgar. Más tarde diría en El Espectador: “La Fiscalía me contactó el día martes en la tarde para que hiciera un reconocimiento de lo que se reportaba como seguimientos a mi hijo. Me muestran seguimientos claros de la vida de mi hijo. Cabe aclarar que no son fotos de Facebook, sino seguimientos personales, como, por ejemplo, informes de las casas de los compañeros del Colegio Anglo Colombiano que él frecuentaba. También aparecen fotografías de mi casa y de la parte exterior de ella. Identificaron los carros en los que nos desplazamos mi hijo, mis papás y yo. En fin, es una radiografía de lo que es el día a día, o de lo que era el día a día de mi hijo, porque evidentemente todo esto tendrá que cambiar”.

Le recomendamos: Los secretos de la red de espionaje

Benedetti quedó en el ojo del huracán tras semejantes señalamientos, por lo que convocó una rueda de prensa unas horas después para dar sus explicaciones. Para el congresista, la información de la Fiscalía obedece a una retaliación del jefe del ente investigador. Por eso se remontó al 15 de noviembre y al 5 de diciembre de 2017, cuando en ruedas de prensa llamó “rufián” al fiscal Martínez y lo acusó de haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht. “Era obvio que iba a venir una retaliación para mí. Me tocó hacer campaña mientras decían por todo el país ‘Benedetti está preso, Benedetti va pa la cana’”, afirmó. Para ese congresista del Partido de la U, los recientes señalamientos son un “nuevo cuento” levantado en su contra. Se preguntó en qué cabeza cabría que alguien se atreviera a chuzar las comunicaciones de la segunda persona más protegida del país, refiriéndose a Martínez. “Tal vez un Rambo, un kamikaze, un suicida o un interno en una clínica de reposo...”, dijo, al tiempo que negó conocer a alguno de los capturados por el escándalo y haber ordenado algún tipo de acción contra Lombana y su hijo.