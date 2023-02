“Fue como si me hubiera muerto”: ‘Supermán’ López responde en SEMANA sobre la acusación de dopaje y su futuro en el ciclismo

SEMANA. Lo vimos llorando en la Vuelta a San Juan tras el triunfo en esta carrera. ¿Más allá de la alegría, qué significó ese momento de desahogo?

Miguel Ángel López. “Emociones encontradas que salen. Lo bonito que después de pasar tantos baches en el camino y tantas cosas. En algunos momentos perdí la fe y me vi en momentos de no creer que podría volver a estar ahí. Nunca había pasado por esto y pensaba que cuando estaría celebrando de esa manera o estar en lo más alto del podio y lograrlo tan rápido fue dejar atarás cosas complicadas”.

SEMANA. Usted nos dice que perdió la fe ¿Quiso rendirse?

Miguel Ángel López. “Sí, lógico y muchas veces. Pasé por emociones muy fuertes, sobre todo por ver a mi familia. Pero ellos son las personas que siempre me apoyan, como mi esposa y dos hijos me ayudaron a lograr este triunfo tan rápido. He pasado por muchas cosas en poco tiempo, creo que hasta estoy sorprendido”.

Miguel Ángel López, con el trofeo de campeón. - Foto: Getty Images

SEMANA. ¿Qué opina de las declaraciones del doctor Maynar en las que dice que lo deben absolverlo a usted de cualquier cargo en la investigación?

Miguel Ángel López. “No, pues, si él lo dice, imagínese el alivio. Yo lo he dicho siempre que estoy tranquilo porque no debo nada y no tengo inconveniente con esos temas. Lo que me jodió fue la relación profesional con el masajista porque él conoce el médico. Me daba pautas de nutrición, de vitaminas, pero no con nada de esos temas que nos relacionan. Como familia lo vivimos tranquilos porque sabíamos desde un inicio que no temía ni debía nada”.

SEMANA. ¿Su relación con el masajista no le dio para sospecha?

Miguel Ángel López. “No tenía idea ni ningún inconveniente. He pasado controles toda mi vida y nunca tuve nada que ocultar”.

SEMANA. ¿Sintió que lo juzgaron de más?

Miguel Ángel López. “Sí, y el problema es que la gente juzga sin conocer la situación. Se quedan solo con lo que dice la prensa, es un mal de los medios y los que los leen o escuchan, creen. Mucha gente me dio la espalda en los momentos malos, los que estuvieron ahí en los momentos de gloria, pero esto me sirvió para descartar a esas personas y saber quien está en todo momento”.

SEMANA. ¿Qué fue lo más doloroso de este proceso?

Miguel Ángel López. “La injusticia, es lo que más jode y duele, porque uno está en una posición que no puede hacer casi nada para darle la vuelta, me refiero a lo que no está en mis manos. Por lo demás, siempre he dicho que soy inocente”.

SEMANA. Ahora en el Team Medellín, usted le da más calidad a un equipo grande de Colombia. ¿Cómo se ha sentido?

Miguel Ángel López. “El equipo es de mucha calidad. El Team Medellín es un equipo grande, organizado y donde me siento bien. Llego para pasarla bien y competir, soportar experiencia y que me aporten”.

Miguel Ángel López - Foto: Getty Images

SEMANA. ¿En cuánto piensa estar nuevamente en la élite? Usted ha dicho que este es un año de “transición”

Miguel Ángel López. “No tengo presupuestado nada. Con todo lo que me pasó aprendí a no pensar en el futuro que no está escrito. Por el momento en los nacionales, Disfrutar el día a tope porque la vida se disfruta de muchas maneras. Mira como estuve celebrando cuando vi todo tan oscuro”.

SEMANA. ¿Cómo se ha sentido en su regreso a carreteras colombianas, con el público y demás?

Miguel Ángel López, “Bueno, hay de todo, Mucha gente me quiere y mucha no. No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Mucha afición que me muestra el cariño, otra que te juzga y la vida es así de altibajos”.

SEMANA. Una imagen que nos llamó la atención fue su abrazo con un delegado del Movistar en la Vuelta a San Juan. ¿Hubo reconciliación con esa escuadra?

Miguel Ángel López. “Si vi que fue un bombazo. Fue con Pablo Lastras el abrazo, es una gran persona, tipazo. Cuando estuve en el equipo mi inconveniente no fue con él. Con mucha gente del Movistar hablamos, me quieren. Con Lastra, director deportiva, somos amigos y quedó un gran cariño, ganas de compartir. Nos caemos muy bien”.

Miguel Ángel López - Foto: Getty Images

SEMANA. ¿Cómo fue reencontrarse con los excompañeros del equipo Astana en la Vuelta a San Juan?

Miguel Ángel López. “Normal, tengo amistad con algunos porque no tienen nada que ver, ni hay bronca”.

SEMANA. ¿Cómo acabó la relación con el Astana, se sintió traicionado por ese equipo?

Miguel Ángel López. “No, solo me dijeron que me tenía que ir, no tenemos nada más que ver. No confiaron en mí y chao para afuera, me dieron la patada sin más. Sigo con mi vida y allá ellos con sus cosas, me extrañó un poco porque pensé que había una amistad aparte de lo profesional y lo laboral. Después es como si hubiera muerto en ese instante”.

SEMANA. ¿Con lo suyo y lo de Nairo, siente que hay una persecución contra los corredores colombianos por parte de la UCI?

Miguel Ángel López. “No sé si haya coincidido lo de Nairo y lo mío el mismo año y que nos veamos involucrados en momentos malucos, pero es mejor no especular. No quiero decir si es algo en contra o no”.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano del Team Medellín. - Foto: Getty Images

SEMANA. ¿A propósito que piensa del casi de Nairo?

Miguel Ángel López. “Hemos hablado como amigos para fechas especiales y tratamos de no hablar mucho más. Sabía que no se iba a retirar y que como yo no se va a dar por vencido”.

SEMANA. ¿Siente que su carrera volverá a ser lo mismo después de las cosas que dicen en su contra?

Miguel Ángel López. “No me preocupa que va a pasar mañana. Solo los nacionales de ruta, disfrutarlos y pensar en afrontar las carreras de la mejor manera. Sin presiones”.

SEMANA. ¿Algún mensaje a Colombia?

Miguel Ángel López. “Para los que creen y los que no. Los que creen, bacano, chimba, una belleza, que sean fanáticos del ciclismo, el espectáculo y el candeleo y para los que no, que no sean güevones y se animen a querer el ciclismo”.