Inconsolable: la imagen de Carapaz tras perder el liderato del Giro de Italia 2022

🎥 HIGHLIGHTS - Stage 2⃣0⃣ / Tappa 2⃣0⃣



🇬🇧 The stage that overturned the Giro! We have seen it all.



🇮🇹 La tappa che ribalta il Giro! Abbiamo visto di tutto.



Powered by Intimissimi Uomo #Giro pic.twitter.com/alVpN86qJ7