¿Nairo Quintana y Froome juntos? El equipo que busca juntar a las estrellas y daría el ‘bombazo’

El colombiano aún no ha confirmado su futuro para la temporada 2023.

El calendario del ciclismo mundial se encuentra por estos días en vacaciones de cara al inicio la temporada 2023. Mientras esto sucede, los equipos del World Tour van moviéndose en el mercado de fichajes para conformar sus nóminas con el objetivo de pelear por las tres grandes del año y otras competencias. Hasta el momento, equipos como Ineos Grenadiers, EF Easy Post y otros, han sido los que más han tenido movimiento en sus filas.

Ahora, mientras unos ciclistas son peleados por los grandes del World Tour, otros, como el colombiano Nairo Quintana, se encuentran en la búsqueda de equipo. El excorredor del Arkéa Samsic, ha sonado con fuerza para llegar a varios equipos, sin embargo, solo han sido rumores.

Varios equipos ya lo han descartado y otros han completado el cupo de 30 ciclistas. DSM, BikeExchange, Movistar, EF Education, Cofidis, Bora, Astana y Alpecin no tienen cabida para una hipotética incorporación del boyacense debido a que tienen la nómina copada.

Nairo Quintana está a la espera de definir su futuro para el 2023 - Foto: Getty Images

En ese orden de ideas, Nairo recaería en un equipo que aún tienen cupos en su nómina para reforzar. Allí aparece el Israel Premier Tech, equipo donde se encuentra el histórico campeón Chris Froome.

En Europa han abierto la posibilidad para que el boyacense pueda llegar al equipo del que fue, por muchos años, sus acérrimos rivales. “En el caso de las estrellas Cavendish y Quintana, Israel, Premier Tech podría ser un destino lógico para ambos. El equipo necesita grandes nombres para conseguir invitaciones WorldTour y puede ofrecer un salario acorde al prestigio de ambos corredores. Además, los ciclistas serían libres de liderar y lo más probable es que participaran en el Tour de Francia, especialmente después de que la capitulación de B&B abra otro puesto comodín para la gran vuelta”, dijo el periodista español Raúl Banqueri.

“Otra opción para Nairo Quintana sería ofrecerse como gregario de lujo para UAE, Ineos, Jumbo o QuickStep, todos ellos con plazas libres y máximos líderes que proteger”, agregó.

Con los rumores en el aire, el propio Nairo Quintana confirmó que ya tendría nuevo equipo para la siguiente temporada, sin embargo, no quiso revelar su nombre para dar mayor expectativa entre sus fanáticos. En charla con el Diario As, el colombiano aseguró “que tenemos que estar todavía tranquilos. Más adelante daremos a conocer las decisiones que hemos tomado y lo que pasará hacia el futuro”.

Eso sí, Quintana tampoco dejó claro si su próxima escuadra será una de las principales del circuito para pelear por las grandes vueltas. Cabe recordar que su anterior equipo, el Arkéa Samsic, se encontraba en la lucha por ascender y quedar de manera definitiva por los siguientes tres años.

Por otro lado, Nairo habló de su salida de la escuadra francesa, con la que cuál tenía un acuerdo verbal para renovar, pero que al final no llegó a nada por su problema con la UCI.

“Teníamos tres años de contrato y se acababan este año. Pensamos en seguir, pero hemos partido, y hemos quedado en buenas condiciones. Cada uno coge su camino y les auguro muchos éxitos en las próximas competiciones. Seguro que nos encontraremos ahora como rivales y peleando en las próximas carreras”, contó.

Habiendo dicho esto, las consultas y sus respuestas se dirigieron hacia el amargo trago de su defensa ante el TAS: “Como en la vida, hay subidas y bajadas, y tenemos nuestras dificultades (…) Aunque muchos o algunos lo hayan visto de mala manera, siempre he intentado demostrar mi inocencia y por eso he levantado la mano para tratar de defenderme”.

A su vez, remarcó nuevamente que anhelaba no se le diera más trascendencia a la situación y que no buscaran desecharlo del ámbito deportivo, porqué según él mismo: “No estoy en el sótano ni olvidado en el último cuarto”, lo que finalizó diciendo: “El problema quedó ahí. Lo hemos hecho una bola de nieve… lógicamente fue grave, pero no estoy sancionado”, sentenció.