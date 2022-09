Polémica en la Vuelta a España por acción de rival en contra de Miguel Ángel López, ¿lo ayudó?

El pasado domingo, la Vuelta a España 2022 llegó al final de su segunda semana, que por cierto tuvo bastantes emociones y una gran actuación del colombiano Miguel Ángel López. El corredor del Astana destapó sus cartas este fin de semana y brilló en dos de las etapas más duras de la ronda ibérica.

Supermán, quien no había tenido sus mejores sensaciones al inicio de la competencia, ha ido recuperando terreno en la general, y con ataques letales al líder de la carrera, Remco Evenepoel y otros rivales, ha ido escalando posiciones, ubicándose ya sexto a un poco más de cinco minutos.

Sin duda alguna, la gran jornada para López fue la de este domingo en la considerada ‘etapa reina’ de la carrera. López fue uno de los primeros en atacar al grupo de favoritos, sacando una distancia de más de un minuto. El corredor colombiano decidió partir solo a falta de un poco más de 3 kilómetros, encaminando otra batalla épica en la alta montaña.

No obstante, uno de sus rivales en la general, como lo es el español Enric Mas, decidió salir minutos más tarde a su caza, logrando alcanzarle y quedando a su rueda en los últimos kilómetros.

🇪🇸 #LaVuelta22 ¡QUÉ ATAQUE! ¡FORTÍSIMO MOVIMIENTO DE MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ! Nadie sale en busca del colombiano del Astana.



🏁10,5 km pic.twitter.com/EiYUnIKIjD — Ciclismo Internacional (@CiclismoInter) September 4, 2022

Ambos corredores lograron tomar una ventaja considerable con respecto a Evenepoel; sin embargo, la gran polémica del día se dio cuando el ciclista el Astana (López) miró para atrás, pidiendo ayuda al ibérico para tomar más ventaja con respecto al grupo del líder.

El pedido de López no fue escuchado por el ibérico por varios metros, acción que fue criticada por la prensa europea y usuarios en redes sociales, ya que a los dos les convenía distanciarse del maillot rojo.

Muchos incluso tildaron la acción de Enric Mas como desleal y de falta de compañerismo, pues por varios metros Supermán lo llevó a su rueda en la alta trepada. Finalmente, Mas pasó a tirar del grupo sobre los últimos metros y de paso atacó al colombiano, sacándole cuatro segundos de diferencia al cruzar la meta.

Aquí algunas críticas en contra del ibérico

Inentendible lo hecho por Enric Mas. Se aprovechó de la estrategia del Astana, logró sacar diferencia con Superman López y NO hacía los relevos 🤷🏻‍♂️#LaVuelta22 pic.twitter.com/kpVeCWolqy — Edgard González (@edgarddeportes) September 4, 2022

Enric Mas hoy mostró que le falta más ambición, no tiró casi nada espero que Superman López hiciera la mayoría del trabajo, había podido acercarse más a Primoz y no lo hizo. #LaVuelta2022 — En bici ando... (@freddyart79) September 4, 2022

Saludo en meta

Tras la tediosa jornada con final en el Alto Hoya de la Mora, las cámaras de Semana en la Ruta captaron el emotivo momento, justo antes que López atendiera a los medios para analizar lo que fue su ataque contra los favoritos y otro podio más en lo que va de la Vuelta.

“Lo importante es que se intenta”, dijo Miguel Ángel en zona mixta. “Importante estar ahí en la batalla”, agregó, visiblemente motivado por los dos ataques que protagonizó este fin de semana y que le permiten soñar con un puesto de vanguardia en la ronda ibérica.

Sobre ese gesto de Enric Mas, el colombiano lo tomó como un acto de “deportistas” que se respetan sin importar lo que haya pasado el año pasado, recordando que López terminó despidiéndose prematuramente del Movistar por aquella delicada decisión de no apoyar a la recuperación de Mas en la penúltima etapa de la edición 2021. “Es (un gesto) de compañeros de lucha y ya está”, respondió.

Por su parte, el español, que marcha en la tercera casilla de la general, habló con respecto al hecho con el colombiano, dejando clara su estrategia. “Les he cogido y luego he podido soltarlos, trabajando al final junto con Miguel Ángel (López) y David (de la Cruz). Es cierto que los intereses de López y míos no se han encontrado ―yo estoy en la lucha por el podio y él buscaba la etapa―, pero a la vez yo también quería colaborar para sacar tiempo”, dijo en declaraciones para los medios de comunicación.

“Quizás ahí los dos hemos guardado un poco porque creíamos que el otro tenía un poco más de fuerzas. El ciclismo es así, a veces hay que jugar inteligentemente. Pero estoy contento, contento”, agregó.

Por lo pronto, el pelotón tomará un descanso este lunes 5 de septiembre para enfocarse de lleno en lo que será la última semana, la cual definirá el podio de la general.