Tour de Francia 2022: hora de salida de los colombianos en la contrarreloj de la etapa 1

Este viernes 1 de julio se iniciará el Tour de Francia 2022 con una contrarreloj bastante especial. Por primera vez, Dinamarca hará parte de las sedes de la competencia y allí se correrán las primeras tres jornadas antes de arribar a su lugar habitual.

Antes de la etapa 1, los 176 ciclistas hicieron parte de la presentación oficial de los equipos el miércoles en Copenhague, donde se darán los primeros pedalazos de esta edición número 109 de la Grande Boucle. En total, son 18 equipos World Teams y cuatro Pro Teams los que están compitiendo durante este viernes 1 de julio hasta el domingo 24 del mismo mes.

Dentro de estos corredores están los colombianos Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers), Nairo Quintana (Arkéa Samsic) y Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost).

Precisamente, como representación cafetera, el país estará al tanto de lo que hagan estos tres corredores en el Tour de Francia 2022, competencia que hasta el momento solo ha sido ganada una vez por un escarabajo. En 2019, Egan Bernal subió a lo más alto del ciclismo mundial al quedarse con el malliot amarillo.

De los colombianos que harán parte de esta nueva edición, Nairo ha estado más cerca de ganarla al ser segundo dos veces (2013 y 2015) y tercero en una ocasión (2016), mientras que Urán fue segundo en 2017 y en las últimas tres ediciones ha terminado dentro del top 10.

Por su parte, esta será la tercera vez que Martínez haga parte de la fiesta amarilla tras estar en las carreras de 2018 y 2020. Eso sí, este año llega al Tour como uno de los líderes del Ineos junto a Adam Yates. Esta será la octava participación de Nario y la novena de Rigo.

Y para intentar iniciar con pie derecho, estos ciclistas deberán hacerse fuertes en la contrarreloj individual que se llevará a cabo en la capital de Dinamarca. El recorrido será de 13.2 km en las calles de Copenhague y será totalmente llano.

Sobre los horarios de salida, el primer ciclista en tomar partida será el francés Jérémy Lecroq (B&B Hotels-KTM) a las 9:00 a.m. (hora colombiana), mientras que el último en salir será el español Marc Soler (UAE Team Emirates) a las 11:55 a.m.

En cuanto a los colombianos, el primero en partir será Daniel Felipe Martínez en el puesto número 20 a las 9:19 a.m., Nairo (29) hará lo propio a las 9:28 a.m. y Rugoberto Urán (96) dará la largada a las 10:35 a.m.

El gran favorito a ganar el Tour de Francia, por tercera vez consecutiva, Tadej Pogacar dará su primer pedalazo oficial a las 10:05 a.m., siendo el ciclista número 66 en salir.

La carrera se podrá seguir en vivo a través de ESPN y Caracol TV, canales que tienen los derechos de transmisión en Colombia.

Recorrido Tour de Francia 2022

Etapa 1/1 de julio: Copenhague - Copenhague (Dinamarca), contrarreloj individual (13,2 km).

Etapa 2/2 de julio: Roskilde - Nyborg (Dinamarca), llana (202,2 km).

Etapa 3/3 de julio: Vejle - Sønderborg (Dinamarca), llana (182 km).

4 de julio: Día de descanso.

Etapa 4/5 de julo: Dunkerque - Calais, escarpada (171,5 km).

Etapa 5/6 de julio: Lille - Bosque de Arenberg, escarpada (157 km).

Etapa 6/7 de julio: Binche (Bélgica) -Longwy, escarpada (219,9 km).

Etapa 7/8 de julio: Tomblaine - La Planche des Belles Filles, montaña (176,3 km).

Etapa 8/9 de julio: Dole - Lausana (Suiza), escarpada (186,3 km).

Etapa 9/10 de julio: Aigle (Suiza) - Châtel, montaña (192,9 km).

11 de julio: Día de descanso.