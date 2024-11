Claro cuestiona la adjudicación del contrato del Banco Agrario a Movistar

Las denuncias de Claro señalaban que Telefónica Movistar Colombia habría tenido acceso a información privilegiada, una ventaja que tendría la compañía para obtener mejores calificaciones que su competidor para que, de ese modo, la licitación fuera un hecho. En razón a lo anterior, Claro denunció un trato desigual en la puja por la licitación. La misiva de Claro fue firmada por Hilda María Pardo Hasche, representante legal de la compañía.

SEMANA Noticias habló con Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil, multinacional dueña de Claro, quien aseguró que la denuncia hecha por el operador "es un problema que es endémico en la contratación de los servicios TIC. Como empresa siempre hemos tenido la necesidad de denunciar este tipo de hechos cuando lo hemos tenido que hacer". Lo anterior, haciendo referencia a las diferentes denuncias hechas por Claro en esta materia, como los contratos licitatorios con el Sena en años anteriores.

Sobre si se trató de un hecho de corrupción o no, Archila explicó que no tiene "conocimiento de eso, pero estamos alertando y le enviamos notificación al presidente del Banco Agrario para que tome cartas en el asunto. Encontramos que se subsanó la información. Se le permitió a nuestro competidor, con base en la información que se le proporcionó, que cambiara su propuesta. Recibimos un par de irregularidades porque nos llegó un anónimo donde se evidenciaba que la calificación había sido manipulada", dijo el presidente de Amércia Móvil.

Cabe anotar que el presupuesto inicial que tenía el Banco Agrario para la firma del contrato en mención era de $120.902 millones. Sin embargo, los costos se redujeron una vez Colombia Telecomunicaciones S.A. (Telefónica Movistar Colombia) presentó su oferta por un monto de $99.841 millones. Con la cifra entregada por la compañía, el Banco Agrario evidenció un ahorro de $21.060 millones, es decir, 17,42 por ciento y una diferencia de $5.997 millones frente a la oferta de su competidor Claro.

"Aquí lo importante es entender que se hace la asignación hoy, pero nosotros el viernes pasado procedimos a recusar al presidente del Banco y al Comité Evaluador porque sentimos que no estábamos teniendo ninguna respuesta enfática de este tema. El Banco Agrario desesesetimó la recusación, no la resolvió, lo cual viciaría de nulidad este proceso y, adicionalmente, la Procuraduría decidió intervenir y aún no conocemos el reporte de la Procuraduría sobre estas investigaciones y que se nos dé una respuesta sobre este tema. Esperaríamos que no se lleve a cabo este contrato porque no sería regular y estaría viciado de nulidad", dijo el presidente de la compañía.

Archila explicó que la forma como se evalúan estas propuestas tienen dos elementos: lo económico y lo técnico. "En este caso, lo que había establecido el Banco es que 600 puntos se otorgaban para el ganador de la parte económica y 400 puntos para el ganador de la parte técnica. Incluso denunciamos que en algún momento nuestro competidor no cumplía técnicamente con lo requerido por el banco, cosa que subsanó con la información que recibió. Eso no debió haber pasado", añadió.

En cuanto a los costos, anteriormente expuestos, el directivo admitió que "es cierto que tuvimos una propuesta económica más costosa, pero al final del día eso se ve en la subasta inversa. Durante el proceso de la subasta inversa, que es competir a ver quién ofrece menos, (Movistar) terminó haciendo lances que realmente terminaban generando la posibilidad de manejar los puntajes, que es lo que estamos denunciando. Pedimos a las autoridades que revisen y vean si estamos en lo correcto".

En su momento, Telefónica Movistar Colombia salió a defenderse de las acusaciones de Claro, rechazando los términos en los que la representante legal de Comcel S.A. se refirió al proceso de licitación, que, además de cuestionar la presunta filtración de datos, también denunció la alteración de la evaluación realizada por el consultor técnico externo que fue contratado por el Banco Agrario, en este caso, la Universidad de los Andes. La universidad, a juicio de Claro, habría beneficiado a Movistar, entre otras cosas porque Claro señala que Movistar no cumplía con varios de los requisitos mínimos que otorgan el puntaje.