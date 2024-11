Colombia, en sobregiro medioambiental tras haber consumido todos sus recursos

La depredación de los recursos naturales a gran escala ha hecho que Colombia gaste más de lo que es capaz de regenerar. Foto: Daniel Reina / Semana.

Desde Greenpeace advirtieron que Colombia no está generando ninguna capacidad de ahorro medioambiental y que los actuales patrones de consumo tienen un alto impacto ecológico.

“Enfrentados a una nueva normalidad y en la necesidad de reactivación económica, no podemos volver al modelo económico de producción y consumo con el que convivíamos antes de la pandemia. La nueva normalidad no puede ser sinónimo de una economía que arrasa con los ecosistemas y que no tiene como eje central las necesidades de las personas. Estamos en un momento clave e histórico para dar un salto que signifique proteger la naturaleza y nuestra salud”, mencionó Gómez.

Con este informe, Earth Overshoot Day advierte qué pasaría si el planeta tuviera los parámetros de consumo y contaminación que se observan en cada país. "Y, si el mundo consumiera como lo hace Colombia, el 17 de octubre los recursos planetarios se habrían agotado", recalca Greenpeace.