Es exótico que el Gobierno haga alguna reunión que no tenga relación con la pandemia, raro también es que en las instituciones del sistema se priorice un tema diferente y es casi imposible encontrar artículos de prensa que no traten sobre el coronavirus. Sin duda es la actitud correcta, pero también hay una realidad sanitaria no COVID-19 que continúa todos los días, en silencio, en todos los territorios del país. Es la realidad de los pacientes crónicos, quienes con su cáncer, diabetes o enfermedad cardiovascular -por ejemplo- no están siendo adecuadamente atendidos.