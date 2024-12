Por eso, nosotros desde 4 Patas y como medio de comunicación hemos intentado dar a conocer diferentes artículos sustentados por expertos en los cuales se explica que un Un perro NO nace "potencialmente peligroso", se hace , debido a que la agresividad depende de factores como la educación y el contexto en el que se desenvolvió durante sus primera etapas en la vida.

Con el nuevo Código de Policía y sus multas hacia los dueños de mascotas irresponsables surgió una nueva polémica por la presentación de las condiciones que deberían cumplir aquellos que fueran tenedores de perros catalogados como “potencialmente peligrosos” (PPP) y entre esas está la exigencia de un seguro una póliza , la cual, por el momento no está regulada.

“Las familias deben saber que la disciplina y las reglas son fundamentales, la primera tarea para estos y todos los perros de cualquier raza es hacer una lista de lo que ellos pueden y no pueden hacer en la casa y fuera de ella y esforzarse por cumplirlas. Los perros no entienden a veces si, a veces no, por eso las reglas deben ser siempre las mismas, tanto para las familias como para los que interactúan con los animales”, explica la experta.

Señales de alerta para saber cuándo el perro necesita ayuda