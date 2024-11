Los vertimientos de aguas residuales, la proliferación de basuras y escombros y la presencia de habitantes de calle, empezaron a palidecer su belleza biodiversa y ancestral. El pasto kikuyo se regó por la zona y las especies invasoras, como el buchón, aparecieron en el espejo de agua. Pero Córdoba seguía vivo, aunque sus habitantes no lo sabían.

Itzatá no se salvó de los estragos de la civilización. La construcción de las avenidas Suba, Boyacá, Córdoba y la calle 127, y de barrios como Niza, Pontevedra, San Nicolás, Julio Flórez, Mónaco, Prado Veraniego sur, Canódromo, Batán, Potosí, Puente Largo y Santa Rosa, lo fragmentaron en tres sectores, donde el cuerpo de agua está distribuido en 40,5 hectáreas.

En los 90, Córdoba contaba con 90 especies de aves. Hoy ya suma más de 150. Foto: Fundación Humedales Bogotá.

Empieza la lucha

En 1998, el deterioro ambiental causado por la actividad humana en Córdoba y otros humedales de la capital, llevó al Distrito a tomar medidas. La administración distrital propuso una serie de intervenciones que tenían al cemento como protagonista, acciones que alertaron al recién conformado grupo ambiental.

“La propuesta era dar marcha a un proyecto de ciclorrutas en el sistema de humedales Juan Amarillo, Córdoba y Jaboque. Luego de consultar varias normas vigentes, nos acercamos al Distrito y le dijimos que el proyecto era netamente urbanístico y no consistía en recuperar y descontaminar al humedal”, explica Castaño.

Le puede interesar: Siguen las denuncias por obras en tres humedales de Bogotá

La respuesta de la Alcaldía alarmó aún más a la comunidad defensora, conformada en su mayoría por personas jubiladas. De forma tajante les informaron que el proyecto ya estaba diseñado y contratado, es decir que no tenía marcha atrás. Los habitantes no se quedaron de brazos cruzados: abrieron varios expedientes en la Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Ministerio de Ambiente, que no llegaron a feliz término.