Una vez creada nuestra propuesta de valor, tendremos los pilares claves para definir el main claim o mensaje sombrilla, que se define como el mensaje principal de la estrategia de contenidos y en el cual se derivan otros sub-mensajes . Un ejemplo de un mensaje sombrilla es el de Heineken: We are heineken. En su video podemos ver tanto su mensaje sombrilla como sus submensajes.

Sub-mensajes

-We bring passion

-We invest and embrace innovation

-We are at the heart of communities

#4). Definir canales de comunicación

Definir los canales de comunicación es clave para dar a conocer el día a día de la empresa. Dentro de los canales posibles de comunicación que encontramos son: las plataformas propias, las redes sociales, página de empleo, blogs, comunidades, eventos y otros.

Hay que planear también cuáles serán las líneas de comunicación y transferir nuestros mensajes de una manera regular y coherente. Un ejemplo de Spotify que nos muestra a través de su canal de instagram, cómo celebran el “Carnaval de la familia”, con sus colaboradores e hijos.

#5). Elegir el formato para los contenidos

Hoy en día existen muchos formatos para una estrategia de contenidos exitosa. Aunque no todos los formatos impactan de la misma manera, la creatividad cumple un papel fundamental. Entre las opciones tenemos más accesibles y eficaces tenemos: formatos estáticos (fotos, banners, infografías), formatos dinámicos (animaciones, videos), artículos, testimoniales, concursos etc.

Una vez definido todos los pasos de la estrategia de contenidos, es vital contar con una medición de nuestros objetivos en el tiempo, para poder optimizar y ejecutar a mediano o largo las acciones que mejor nos han dado resultado. Es crucial que las área de marketing, recursos humanos y relaciones públicas logren una verdadera sincronización y conexión. Los tiempos han cambiado y ahora se necesita no solo un héroe, sino varios para un reclutamiento efectivo y ganador.