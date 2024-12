La mayoría de los emprendedores crean un producto o servicio que los clientes demuestran amar y se quedan cómodos sin hacerle cambios a este. Lo que no se dan cuenta, es que en el proceso de aprobar las hipótesis de valor y crecimiento cada vez son más visibles a la competencia y esta puede llegar a copiarlos. No digo esto para que el emprendedor entre en crisis y ya no pueda dormir de solo pensar que lo van a copiar, lo digo es precisamente para que se prepare y no se deje alcanzar. La realidad es que ningún producto o servicio es perfecto y siempre puede tener mejoras.

Según Gear Up debemos deleitar a nuestros clientes todo el tiempo. No es suficiente hacer cosas buenas, pues debemos adelantarnos a sus deseos, expectativas, sueños, etc; y para conseguirlo, el producto debe evolucionar todo el tiempo. Cada vez que se recorre un paso nuevo, siempre hay que recordar que el producto o servicio puede ser mejor y trabajar en él (por más que en el paso no se esté pidiendo esto).