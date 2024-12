¿Cómo manejar el estrés del teletrabajo?

La gran mayoría de trabajadores hoy debe despachar desde casa. Pero la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno nacional ha resultado ser un desafío para muchos... o mejor, para todos. Por eso nadie trabaja en medio de la calma sino en condiciones de estrés. No solo está la amenaza del virus, sino también la incertidumbre económica y además la convivencia con la familia. T odo esto genera más angustia y menos tolerancia por lo que las peleas están servidas en bandeja. A pesar de esto, la exigencia laboral sigue igual o mayor que antes.

Es importante recordar que no modular estos sentimientos pueden derivar en depresión, rabia y ansiedad . Eso no favorece la salud, pues las defensas se bajan, ni para el trabajo, pues hoy más que nunca se requiere de un esfuerzo para atravesar la crisis causada por el Covid-19. Por esto el psiquiatra Ariel Alarcón y el coach de felicidad Andrés Aljure señalan algunas pautas con las cuales mantendrá con la rienda corta esos sentimientos negativos que tienden a desbocarse.

1. Aceptación. No pierda tiempo y energía peleando con el encierro. Más bien acéptelo y búsquele el lado amable. Piense en el presente y disfrute. “Puede aprender mucho de esta experiencia, por dolorosa que sea”, dice Alarcón.

2. Controle sus pensamientos: Estos impactan su realidad y por ende su bienestar. “Si alimenta malos pensamientos, estos pueden convertirse en monstruos”, dice Aljure. Dosifique la información que recibe sobre el coronavirus pues en exceso lo podría agobiar.

3. Medite. Mindfulness o atención plena ayuda a reducir el estrés. Las personas que meditan regulan mejor sus emociones, son más compasivas, creativas y relajadas. “Esto es porque vuelven una y otra vez al aquí y lo disfrutan en la medida de lo posible”, señala el psiquiatra. Hay apps para guiar a los principiantes.

4. Enfóquese en lo que hace: no se desgaste pensando en lo que está fuera de su control. La ansiedad suele surgir por estar focalizado en lo que puede pasar, "sin que realmente esté pasando, o dándole relevancia a situaciones que no están bajo nuestro control", dice Aljure.

5.Muévase. Incluya a diario sesiones de ejercicio físico. Estar en casa no es excusa para no hacerlo pues muchos de ellos, como las flexiones, sentadillas o movimientos rápidos de brazos y piernas, no requieren de aparatos sofisticados. El ejercicio relaja, distensiona y disminuye el estrés.