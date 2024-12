¿Cómo terminar el año libre de deudas?

Sin embargo, aunque muchas personas afirman que les encantaría estar libre de deudas, es difícil saber cómo empezar y, aunque no hay una manera que le funcione a la perfección a todos, si existen algunos consejos que pueden ayudar en el proceso.

Deje de endeudarse

Si está listo para estar libre de deudas, es fundamental que deje de endeudarse más. Comprométase ahora a no usar más sus tarjetas de crédito, si no es necesario, y a dejar de pedir prestado dinero que no puede devolver en su totalidad en el corto plazo.

Si quiere estar libre de deudas, tendrá que aprender a vivir dentro de sus posibilidades.

Haga un presupuesto y reserve dinero extra para el pago de la deuda

Para estar libre de deudas rápidamente, se recomienda pagar más de lo que debe en cada cuota, lo que significa que tiene que encontrar dinero extra dentro de su presupuesto para hacerlo.

Empiece por hacer un seguimiento de sus gastos para registrar a qué rubros va su dinero. Luego, haga un presupuesto detallado donde registre todos sus ingresos y gastos, colocando el pago de la deuda como una parte esencial del mismo.

Si no puede encontrar dinero extra en su presupuesto para pagar sus deudas, tendrá que recortar gastos o aumentar los ingresos haciendo horas extras o haciendo un trabajo adicional.